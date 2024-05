One Piece – Netflix: Taz Skylar parla del suo casting per Sanji

Manca ormai molto poco all’inizio delle riprese della seconda stagione del live-action di One Piece, e Taz Skylar ha raccontato la sue sensazioni legate al suo casting per interpretare Sanji per la prima volta. L’adattamento live-action di One Piece, come tutti sanno, si è rivelato uno dei migliori successi che Netflix abbia mai lanciato negli ultimi tempi, visti i clamorosi flop dei precedenti live-action. Uno dei motivi principali legati a questo successo è sicuramente la forza del cast principale, ma i fan erano molto scettici all’inizio quando questo fu annunciato per la prima volta.

Skylar e il resto dei protagonisti del live-action sui Cappelli di Paglia si sono trovati improvvisamente di fronte a tantissime reazioni dopo che Netflix li aveva annunciati per la prima volta per Il cast live-action di One Piece. E in occasione del Paris Fan Festival, gli attori hanno avuto modo di aprirsi al pubblico, in particolar modo Skylar che ha raccontato di aver affrontato molte di quelle critiche di petto, poiché ha sperimentato per la prima volta ondate di reazioni da parte di migliaia di persone.

“Il giorno in cui è uscito l’annuncio, tutti i nostri nomi sono finiti in cima alla lista su Twitter” ha esordito Skylar. “Stavo ricevendo screenshot dai miei amici che dicevano il tuo nome è in tendenza su Twitter. E uno di loro mi ha inviato lo screenshot ed era tipo ‘Sanji Eminem‘”, ha condiviso l’attore.

Questo dettaglio, come anche la reazione iniziale, non lo ha turbato affatto. Tuttavia le cose sono cambiate quando ha avuto reazioni negative nel provare i calci di Sanji per la prima volta. “Quando ho iniziato a provare a calciare, penso che quello sia stato il primo momento a ferire davvero i miei sentimenti. Devo ammettere che provenivo dal nulla, come se non ci avessi mai provato prima e volevo provare a fare del mio meglio. Così ho iniziato a calciare, e come ogni cosa che inizi per la prima volta, sei davvero pessimo” spiega il giovane attore. Quello che però non si spiega è come la gente abbia avuto quei video perché erano sul suo telefono e nessuno sapeva chi fosse.

Qualcuno aveva quei suoi video e li ha fatti trapelare, facendo diventare la cosa un po’ virale, suscitando una situazione di negatività. In questa fase Skylar ha provato una sensazione di fragilità in quanto non aveva mai avuto a che fare con migliaia di persone che dicevano che tutto il progetto avrebbe fallito. Ma Skylar ha zittito tutti lavorando e allenandosi duramente, fino a prendere due cinture nere e una cintura blu.

Fonte – Comicbook