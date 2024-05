Ultimate Universe | Recensione

Tobia Brunello 2024-05-08T08:00:54+02:00 Autori: Jonathan Hickman, Stefano Caselli, Peach Momoko Formato: 17X26, 48 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 (Variant 7,00 €) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 7/3/2024

Il nuovo Ultimate Universe della Marvel ideato da Jonathan Hickman è stato introdotto dalla miniserie Ultimate Invasion, ma è con questo speciale che prende ufficialmente il via.

In Ultimate Universe infatti vengono narrati gli eventi che portano alla nascita delle varie serie regolari di questo neonato Universo 6160: Spider-Man, Black Panther, X-Men e soprattutto Ultimates.

Infatti, nonostante Ultimates sia l’ultima serie che vedrà la luce, è quella che proseguirà direttamente la storia di questo speciale Ultimate Universe, i cui protagonisti sono proprio la versione “ultimizzata” degli Avengers: ritroviamo da Ultimate Invasion Tony Stark e Reed Richards, nelle loro identità di Iron Lad e Destino, che nel corso di queste pagine reclutano Thor e Sif, oltre ad un Capitan America ancora “sotto ghiaccio”, nel loro tentativo di sovvertire il regime mondiale instaurato dal Creatore (la versione malvagia di Reed Richards proveniente dal vecchio universo Ultimate, Terra 1610).

In questo mondo plasmato e corrotto dalle azioni del Creatore, infatti, l’Era degli Eroi che ha segnato il classico universo Marvel (Terra 616) non si è mai sviluppata (ad esempio in Ultimate Invasion avevamo visto come avesse impedito al ragno radioattivo di mordere Peter Parker), e il mondo è stato spartito e affidato a vari governatori superumani.

Ultimate Universe è una storia, splendidamente illustrata da uno Stefano Caselli in stato di grazia, che racconta la formazione di questo nuovo gruppo di Ultimates, gli eventi per cui saranno costretti ai margini delle vicende del nuovo universo per i prossimi sei mesi e che fungono anche da motore per le vicende di Ultimate Spider-Man (attenzione ai nomi che compaiono al telegiornale nel finale), Ultimate Black Panther e Ultimate X-Men, di cui abbiamo anche una breve preview di un paio di pagine realizzate da Peach Momoko, autrice della prossima serie regolare.

Di per sé la storia, per quanto raccontata bene, è un po’ insoddisfacente: è decisamente troppo dipendente da Ultimate Invasion per rappresentare un effettivo punto di ingresso in questo Ultimate Universe, e allo stesso tempo lascia tante, troppe cose in sospeso senza bene indicare come e quando saranno riprese (per fortuna noi lettori italiani sappiamo già che partirà la serie degli Ultimates).

Well Ultimate Thor drawn by Caselli is one of the coolest things I’ve seen in awhile, god damn. Ultimate Universe pic.twitter.com/b7PLaIisTY — Craig (@CS11__) January 11, 2024

Il lavoro di introduzione alle altre serie Ultimate è presente ma è abbastanza minimo, e la storia sembrerebbe essere più una sorta di numero zero per la formazione degli Ultimates che una vera e propria introduzione al nuovo universo. Hickman fa un buon lavoro nel tratteggiare il rapporto decisamente peculiare tra Thor e Sif, ma trascura completamente Iron Lad e Destino, non dando nessun elemento al lettore che non li abbia già conosciuti in Ultimate Invasion. I concetti di world building sono introdotti ottimamente, come da consuetudine di Hickman, ma ciò che manca è il coinvolgimento con le vicende dei personaggi. Solo il tempo ci dirà se questo nuovo Ultimate Universe sarà un affresco di storie capaci di emozionare o un enorme, complicato, schema di infografiche in cui le storie sono semplici accessori per collegare i punti.