Anche se la storia di Attack on Titan potrebbe essere giunta al termine, il creatore Hajime Isayama ha ancora qualcosa da dire nel mondo che ha introdotto i fan di anime al Corpo di Esplorazione. Attack on Titan: Bad Boy è una breve storia che si addentra nei primi anni del Capitano Levi, mostrando la serie di eventi oscuri che hanno creato uno dei soldati più forti del mondo degli anime. Con ulteriori informazioni rivelate sul mangaka dall’ultimo libro d’arte, sembra che Isayama fosse piuttosto determinato a concludere la serie manga.

Da quando Attack on Titan è finito, Hajime Isayama ha vissuto il suo momento migliore. In passato, il disegnatore di manga ha dichiarato di essere ansioso di aprire il suo centro benessere e abbandonare la sua vita di disegnatore. Quando Isayama ha incontrato i fan, ha capito che i suoi giorni di disegno non erano finiti, attribuendo ai fan la ragione per cui ha creato una storia breve focalizzata su Levi. Nonostante la creazione di una nuova storia manga, ciò non significa che verrà una serie sequel alla storia principale, poiché Hajime rimane irremovibile nel non prevedere la creazione di una nuova storia in questo universo dopo la morte di Eren Jaeger.

Nel libro d’arte di recente pubblicazione Attack on Titan: Fly, Isayama ha dichiarato che portare la sua amata serie a una conclusione era stato nella sua mente per molto tempo prima della finale della serie: “Il desiderio di concludere la storia era costantemente nella mia mente. Era anche il culmine dell’esaurimento di disegnare capitolo dopo capitolo e volevo che finisse, ma sapevo che non sarebbe finita fino a quando non l’avessi disegnata fino al completamento, quindi ho continuato a disegnare solo per quell’ossessione di finire.”

Isayama: It was also the peak of exhaustion from drawing chapter after chapter and I wanted it to end, but I knew it wouldn't until I drew it to completion so I just kept drawing solely out of that obsession to finish. +2/ — 霞 (@kasumi_kasa) May 9, 2024

La conclusione di Attack on Titan è stata piuttosto controversa, poiché molti fan hanno ritenuto che la storia degli Scout avesse fatto alcuni balzi improbabili per concludersi. La finale è stata così controversa, infatti, che lo stesso Isayama ha chiesto scusa per quanto accaduto. Sorprendentemente, sono stati apportati cambiamenti alla fine dell’anime, poiché sia MAPPA che Hajime Isayama hanno deciso di inserire alcuni eventi nuovi nella trama per adattare meglio la conclusione.

Fonte Comic Book