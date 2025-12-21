Jujutsu Kaisen: svelato il nuovo trailer della terza stagione

Jujutsu Kaisen farà il suo atteso ritorno sul piccolo schermo a gennaio 2026 con la terza stagione e con l’avvicinarsi del grande evento, è stato pubblicato un nuovo trailer. Questo mostra ulteriori e anticipazioni di quello che i nuovi episodi riserveranno a tutti gli appassionati. La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si è conclusa un paio di anni fa, con l’incidente di Shibuya che ha lasciato caos e distruzione senza precedenti. Yuji Itadori e gli stregoni sopravvissuti si troveranno in una situazione sempre più disperata e coinvolti in combattimenti più impegnativi.

Il nuovo trailer della terza stagione di Jujutsu Kaisen arriva in occasione del Jump Festa, l’evento annuale più atteso del settore. Con i nuovi episodi in programma per gennaio, la prima parte della terza stagione farà parte del programma invernale 2026 e debutterà esattamente l’8 gennaio in Giappone e sarà visibile in streaming esclusivamente su Crunchyroll in tutto il mondo. La nuova stagione di Jujutsu Kaisen adatterà l’arco narrativo del Culling Game, ossia un torneo mortale pianificato da Kenjaku in seguito agli eventi dell’Incidente di Shibuya. Il gioco si svolge come una letale battaglia in cui i pertecipanti si uccidono a vicenda e devono rispettare le rigide regole del gioco e combattere attraverso dieci colonie che formano una linea lungo il Giappone. Yuji e Megumi prenderanno parte al torneo per salvare Tsumiki Fushiguro, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku.

Le sfide per Yuji e per tutti gli altri stregoni saranno sempre più impegnative dato che ci saranno tanti nuovi nemici, alleati e colpi di scena che emergeranno nel corso del gioco. Il Culling Game includerà anche diversi personaggi che avranno un ruolo importante nella seconda metà della serie. La terza stagione è uno dei ritorni più attesi del prossimo anno, considerando il forte successo di cui gode la serie shonen e il fatto che il manga si è concluso l’anno scorso generando molto dispiacere tra i fan.