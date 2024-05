Demon Slayer: quanto durerà la stagione 4?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ufficialmente tornato per la tanto attesa quarta stagione dell’anime, ma c’è una grande domanda su quanto durerà esattamente la nuova stagione. Demon Slayer è tornato con nuovi episodi come parte della programmazione anime della primavera 2024, iniziando ad adattare l’arco dell’addestramento Hashira della serie manga originale di Koyoharu Gotoge. Quando è stato annunciato che questo arco avrebbe avuto una stagione completa dell’anime televisivo, ha suscitato parecchie perplessità tra i fan, visto che questo arco non era particolarmente lungo per una stagione intera.

L’arco dell’addestramento Hashira è il più breve arco del manga nella seconda metà della serie, durando solo circa 9 capitoli al massimo. A seconda di dove finirà l’adattamento anime e ciò ha suscitato alcune discussioni interessanti su dove si fermerà la quarta stagione di Demon Slayer.

Con la premiere di un’ora che adatta circa due capitoli e mezzo di materiale per l’arco stesso, sono nate varie voci che questa stagione durerà in totale da cinque a otto episodi. Questo numero non è ancora stato confermato, ma è chiaro che sarà in onda solo per la stagione anime della primavera 2024

Demon Slayer: Hashira Training Arc ha ufficialmente avviato la stagione 4 dell’anime con una premiere speciale di un’ora che reintroduce Tanjiro Kamado e gli altri Cacciatori di Demoni poco dopo gli eventi dell’arco del Villaggio dei Forgiatori nella terza stagione. S

i spiega che con Nezuko ora in grado di sopravvivere al sole, Muzan Kibutsuji è pronto a muovere la sua mossa e quindi gli Hashira e il resto del corpo avranno bisogno di essere pronti per ciò che viene dopo. Significa che è tempo per loro di addestrarsi e sbloccare i loro segni di Cacciatori di Demoni.

La stagione 4 di Demon Slayer presenterà un arco di addestramento che mostrerà gli Hashira mentre cercano di diventare più forti e ha una storia più ampia per uno dei Pilastri prima che tutto finisca. È un collegamento diretto con gli ultimi due archi della serie e relativamente non è un arco così lungo. Quindi questa stagione includerà molto riempitivo, oppure finirà con il suo breve ordine di episodi, potenzialmente 5-8.

Fonte Comic Book