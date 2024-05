Dopo oltre un decennio con Attack on Titan, Hajime Isayama ha ora rivolto la sua attenzione verso altre direzioni. Nel 2021, il manga di successo giunse alla conclusione, mentre l’anime di Attack on Titan avvolse la sua trama lo scorso anno con un epico finale. Ora, Isayama sta vivendo il suo momento migliore senza stress, ma ha ammesso recentemente di essere interessato a riprendere a lavorare su nuovi manga in futuro.

La rivelazione proviene direttamente da Isayama stesso. Attack on Titan ha appena pubblicato un Art Book contenente un’intervista con l’artista. Durante la conversazione, Isayama riflette sui momenti alti e bassi della sua esperienza come mangaka professionista. E quando gli è stato chiesto se il futuro riservasse nuovi progetti artistici, Isayama ha dichiarato di avere tonnellate di idee in mente.

“Bene… Non ho davvero fatto nulla che possa essere chiamato attività creativa da allora. Avevo un forte impegno nel portare a termine Attack on Titan, sia per il suo successo che per vederlo fino alla fine, ma dopo averlo finito, ho perso quel tipo di spinta e ora sono in uno stato in cui non riesco a fare nulla”, ha condiviso Isayama.

“Tuttavia, ho delle idee vaghe su progetti che mi piacerebbe fare. Ma se dovessi dichiarare che sto lavorando a un nuovo progetto e poi non portarlo a termine, non sarebbe giusto nei confronti dei fan, quindi sono in una sorta di predicamento.”

È evidente che il lavoro di Isayama su Attack on Titan ha lasciato il segno. Il manga è stato concluso da oltre tre anni, ma l’artista si sta ancora riprendendo dall’impegno. Anche se il manga veniva pubblicato mensilmente, il programma dietro Attack on Titan era brutale, e Isayama ammette di essere diventato disperato nel portare a termine la serie verso la fine. Senza attuali impegni tra le mani, Isayama è stato in grado di rilassarsi e godersi la vita come desidera. Ma in futuro, beh, sembra che Isayama sia pronto a portare nuova vita a nuovi manga.

Conosciuto in Giappone come Shingeki no Kyojin, molti anni fa, gli ultimi resti dell’umanità furono costretti a ritirarsi dietro le alte mura di una città fortificata per sfuggire ai massicci Titani divoratori di uomini che vagavano per il territorio al di fuori delle loro fortezze. Solo i coraggiosi membri del Corpo di Esplorazione osavano avventurarsi al di là della sicurezza delle mura – ma anche quei valorosi guerrieri raramente tornavano vivi.

Coloro all’interno della città si aggrappavano all’illusione di un’esistenza pacifica fino al giorno in cui quel sogno venne frantumato, e la loro esile possibilità di sopravvivenza si ridusse a una scelta terrificante: uccidere – o essere divorati!”

Fonte Comic Book