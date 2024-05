One Piece ha inaugurato una nuova emozionante fase con l’Arco di Egghead, e l’ultimo episodio dell’anime sta catturando l’attenzione con l’arrivo di un nuovo animatore. In One Piece: Arco di Egghead, la tensione aumenta mentre Mugiwara e i suoi compagni cercano rifugio mentre pianificano la loro fuga dal laboratorio sull’isola insieme al Dottor Vegapunk. Nel frattempo, CP0 ha preso temporaneamente il controllo dei Seraphim, utilizzando queste potenti armi per penetrare nel laboratorio ed eliminare Vegapunk.

I Seraphim, ognuno modellato sui precedenti Sette Corsari ma potenziato con abilità aggiuntive, sono ora sotto il comando di CP0, rappresentando una grave minaccia. Mentre lanciano un assalto implacabile al laboratorio principale di Vegapunk, l’animatore Shinnosuke Tanaka stupisce i fan con dettagli intricati e l’ampiezza di questo attacco iniziale. I fan attendono con impazienza di vedere quale sarà il contributo di Tanaka negli episodi futuri.

Per guardare l’episodio 1104 di One Piece, intitolato “Una situazione disperata! L’attacco a tutto campo dei Seraphim!”, basta recarsi su Crunchyroll o Netflix, dove è possibile trovare tutti gli ultimi episodi dell’Arco di Egghead. L’episodio promette azione intensa mentre CP-0 scende sulla Labophase con una forza schiacciante, scatenando impiedosamente raggi laser dai Seraphim. Con il laboratorio sull’orlo della distruzione e il destino dei Mugiwara in bilico.