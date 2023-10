Ultimate Spider-Man è sposato con Mary Jane e ha due figli!

In vendita da gennaio, la nuova serie di “Ultimate Spider-Man” di Jonathan Hickman e Marco Checchetto vedrà Peter Parker e Mary Jane Watson come coppia sposata.

Come prima serie regolare ambientata nel nuovo Universo Ultimate della Marvel, ULTIMATE SPIDER-MAN avrà come protagonista un Peter Parker molto diverso: un tessiragnatele più vecchio e più saggio che bilancia i suoi doveri di supereroe con le sue responsabilità di marito e padre. Proprio così, Spider-Man è un uomo sposato e con due figli!

Mr. and Mrs. Parker are stronger than ever in ‘Ultimate Spider-Man #1’, on sale in January. Meet the Parkers now on Elizabeth Torque (@TorqueTweet) and @RyanStegman’s new covers and read more here: https://t.co/xwN9OOWSdY pic.twitter.com/d8YyIiJ3wb

— Spider-Man (@SpiderMan) October 26, 2023