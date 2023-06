Il nuovo Ultimate Universe di Jonathan Hickman

L’annunciata miniserie Ultimate Invasion di Jonathan Hickman e Bryan Hitch non sarà un evento isolato, ma porterà al lancio di un nuovissimo Ultimate Universe da parte della Marvel.

Nella giornata di ieri alcuni rivenditori hanno partecipato alla conferenza virtuale Ultimate Invasion, dove lo scrittore Jonathan Hickman, l’artista Bryan Hitch e l’editor in chief C.B. Cebulski hanno illustrato i piani per il nuovo Ultimate Universe che nascerà dalle pagine della miniserie Ultimate Invasion.

La miniserie di Hickman e Hitch non segnerà il ritorno del vecchio Ultimate Universe, ma qualcosa di completamente nuovo.

After the Maker’s desperate attempt to restore the Ultimate Universe unleashes massive, unintended consequences, a group of Marvel’s heroes are caught in a war between timelines. As universes collide, the foundation of a new line of Ultimate Comics will be built! pic.twitter.com/MzEe3Dppje

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 8, 2023