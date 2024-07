Look Back: un animatore spiega lo stile unico di animazione del film

Look Back si è rivelato un enorme successo da quando il lungometraggio anime dello Studio Durian è uscito nei cinema giapponesi. Sebbene questo progetto che adatta la storia scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto non abbia ancora una data di uscita internazionale, i fan non sono certamente rimasti con le mani in mano e si sono mobilitati per cercare di scoprire il più possibile su Look Back. In una recente intervista, un animatore dello Studio Durian ha colto l’occasione per discutere dello stile di animazione unico utilizzato nel film che dà vita a Fujino e Kyomoto sul grande schermo.

L’animatore Toshiyuki Inoue ha recentemente colto l’opportunità di parlare dello stile di animazione unico utilizzato dallo Studio Durian per Look Back. Inoue ha detto quanto segue: “L’animazione principale disegna solo i punti chiave del movimento, e l’animazione riempie gli spazi vuoti. Le linee disegnate dall’animatore sono un po’ approssimative, quindi l’artista dell’animazione le ripulisce con linee nette. Normalmente, le linee disegnate dall’animatore principale non appaiono sullo schermo così come sono. Ma in questo caso, i disegni abbozzati dell’animatore principale vanno direttamente verso il tocco finale e poi colorati. L’animazione principale si riflette sullo schermo proprio come l’animazione. Penso che uno dei motivi per cui molte persone pensano che questo prodotto sia diverso è perché abbiamo mantenuto l’atmosfera del disegno a mano“.

L’implementazione di un nuovo stile di animazione per Look Back sembra aver dato i suoi frutti per Studio Durian. Al momento Look Back ha incassato oltre 6 milioni di dollari solo al botteghino giapponese.

Ricordiamo che gli eventi di Look Back, il one-shot dello stesso mangaka di Chainsaw Man, Tatasuki Fujimoto, ruotano attorno alla protagonista Fujino. Si tratta di una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe. Ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di frequentare la scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.

