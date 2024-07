Look Back: il commento commosso di Tatsuki Fujimoto sul film

Look Back ha finalmente fatto il suo debutto in tutti i cinema giapponesi e il mangaka che ha scritto e disegnato il one-shot ha condiviso la personale recensione per il nuovo film con un commento. Chiaramente stiamo parlando di Tatsuki Fujimoto, che ha lavorato su Look Back dopo essersi preso una pausa da Chainsaw Man. In questo modo il mangaka ha potuto condividere alcune nuove storie autoconclusive. Il primo di questi one-shot è appunto Look Back, che ha avuto un tale successo con Shueisha che lo ha portato al progetto di un lungometraggio anime. In Giappone è disponibile per la visione, mentre al momento non ci sono informazioni su una potenziale data o periodo di uscita del film al di fuori del Giappone. In attesa di sviluppi, Fujimoto ha finalmente condiviso i suoi pensieri riguardo al film.

“C’è un’espressione che dice “i personaggi prendono vita”, ed è così vera che mi sentivo come se stessi guardando il mondo in cui Fujino e Kyomoto vivevano, attraverso la telecamera. I disegni e le interpretazioni dei doppiatori sono così naturali e meravigliosi che mi sembrava di osservare il mondo in cui vivono Fujino e Kyomoto” dice Fujimoto.

“Ho pianto perché pensavo che non avrei mai più potuto svolgere il mio lavoro con tanta sincerità in vita mia. Ci sono state così tante sorprese e scoperte in questi 58 minuti che è impossibile sceglierne una ad una ed elogiarle tutte. Sono state coinvolte tantissime persone e il risultato è davvero fantastico, quindi voglio ringraziarli tutti. Grazie tanto!“.

Le parole del mangaka sono quindi cariche di commozione e felicità per il risultato finale del prodotto. Il film è scritto, diretto e con il design dei personaggi realizzato da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian. Per quanto riguarda la musica, questa è composta da Haruka Nakamura, che esegue anche la sigla del film, “Light song”, insieme alla cantante Urara. Yumi Kawai e Mizuki Yoshida sono le due attrici che doppiano le due protagoniste principali, rispettivamente Fujino e Kyomoto.

Gli eventi ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di frequentare la scuola, ha intenzione di presentare un manga per quel giornale.

Fonte – Comicbook