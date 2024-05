Chainsaw Man: Denji può tornare umano?

Denji è alle prese con un periodo difficile nel manga di Chainsaw Man, mentre un Demone pericoloso sta cercando Nayuta di fronte a grandi sfide. Mentre il protagonista dell’anime si allea con la Carestia e Asa Mitaka per cercare per le strade, uno dei quattro cavalieri rivela qualcosa di fondamentale riguardo a Denji. Se volesse tornare alla sua forma umana, è possibile, e Fami spiega come Denji possa abbandonare i suoi giorni da Chainsaw Man.

Attenzione. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Chainsaw Man, Capitolo 165, sii avvertito che affronteremo seri spoiler.

Per metterti al corrente, Denji è stato rapito dal governo dopo essersi nuovamente assunto il ruolo di Chainsaw Man. Con la Carestia che ha bisogno del Demone della Motosega per combattere contro l’arrivo del Demone della Morte, è stata organizzata una fuga per assicurarsi che fosse pronto per ciò che sta per accadere. Ora in fuga sia dal governo che dalla Chiesa di Chainsaw Man, Asa e Fami rivelano che il loro piano ultimo è assicurarsi che Denji possa riacquistare la sua umanità.

Durante una discussione sui loro prossimi passi, la Carestia spiega sia a Denji che ad Asa come il primo possa tornare umano. Ecco come il cavaliere dell’apocalisse lo spiega: “Il potere del tuo cuore è ciò che ti rende Chainsaw Man. È il potere di un contratto. Le condizioni del tuo contratto richiedono che tu viva una vita normale. Se rompi il contratto, il proprietario del cuore – il vero Chainsaw Man – emergerà. Se sconfiggiamo il vero Chainsaw Man e trapiantiamo un cuore umano nel tuo corpo, potrai tornare a essere un umano ordinario.”

Anche se sembra che ci sia un percorso per Denji per perdere i suoi poteri soprannaturali, ci sono due grandi fattori che potrebbero portare a questi eventi. Il primo è se Denji voglia tornare a essere una persona normale, dato che lui stesso dichiara che tornare indietro è “impossibile” nello stesso capitolo. Il secondo è che Fami potrebbe mentire, raccontando falsi verità per assicurarsi che tutto vada come vuole nella battaglia imminente. Alla fine, scopriremo se Denji rinuncerà ai suoi “doni” mentre il manga continua.

Fonte Comic Book