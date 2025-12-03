Jujutsu Kaisen Modulo: il sequel conferma il destino di due personaggi

Jujutsu Kaisen Modulo ha segnato l’atteso ritorno della serie shonen e finalmente la storia sta andando verso sviluppi importanti, concentrandosi sulle conseguenze dell’invasione aliena. La ragione secondo la quale più di 50.000 Simuriani sono entrati in Giappone era di di stabilirsi come rifugiati, ma il mondo degli stregoni è costantemente in bilico a causa dei loro poteri. La prima linea d’azione è trovare un modo per far coesistere pacificamente entrambe le parti, ma avendo valori opposti non si tratta di un’impresa semplice. Infatti gli stregoni danno la caccia agli spiriti maledetti che danneggiano le persone mentre i Simuriani si rivolgono ad essi come Kalyan onorando le loro vite.

Inevitabilmente, le due fazioni vanno in conflitto quando Cross fa del suo meglio per raggiungere un equilibrio pacifico. Tuttavia, uno stregone di nome Yakumaru gli spara mortalmente, dopodiché la situazione non fa che peggiorare. Dabura, il capo dei Simuriani, è sconvolto nel vedere Cross sull’orlo della morte ed è pronto a tutto pur di farla pagare agli stregoni. Dopo aver mostrato un assaggio delle sue terrificanti abilità, impone la condizione secondo la quale nessuno degli stregoni deve ferire gli spiriti maledetti, il che non è possibile. Mentre la tensione tra i Simuriani e gli stregoni aumenta, il manga svela il destino di Yuji Itadori e Nobara Kugisaki.

Sebbene il manga avesse già fatto capire ai fan che Yuji non poteva invecchiare dopo la battaglia con Sukuna, Nobara lo conferma nel capitolo 13. Essendo una delle amiche più care di Yuji, gli stregoni cercarono di ottenere informazioni sulla sua posizione tramite lei, ma senza successo. Nobara ha rivelato di non aver più sentito Yuji dal funerale di Hana, quando lui ha deciso di non rivedere più i suoi amici. Il tempo si è fermato per Yuji, ma è costretto a vedere i suoi amici invecchiare e morire nel corso dei decenni, cosa che lo ha completamente devastato.

Inoltre, ciò che gli sezza il cuore maggiormente è il fatto di non essere riuscito a mantenere la promessa fatta a suo nonno. La teoria secondo cui Yuji non sarebbe riuscito a esaudire l’ultimo desiderio del nonno era molto diffusa tra i fan di Jujutsu Kaisen, ma nessuno si aspettava che si sarebbe avverata nel peggiore dei modi. Infatti Yuji è costretto a vivere una vita di solitudine, lontano dagli occhi degli stregoni e rifiutando ogni tipo di interazione con coloro che un tempo gli erano vicini.