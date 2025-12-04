Scarlet di Mamoru Hosoda: ecco la data di uscita italiana

In occasione delle Gornate Professionali di Sorrento, dove vengono annunciate le date della stagione cinematografica in arrivo, Sony Pictures ha presentato il proprio listino. Finalmente quindi gli appassionati di anime hanno una data per Scarlet di Mamoru Hosoda.

Dopo la presentazione in anteprima all’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nella cornice romana di Alice nella Città, dopo l’uscita in Giappone a dicembre arriverà nelle sale italiane il 19 febbraio 2026.

Scarlet di Mamoru Hosoda: sinossi e trailer del film

Dal visionario regista candidato all’Oscar Mamoru Hosoda (Mirai), arriva una potente avventura animata che attraversa lo spazio e il tempo, che racconta la storia di Scarlet, una principessa medievale che combatte con la spada per vendicare la morte del padre.

Dopo aver fallito la sua missione, ritrovandosi mortalmente ferita in un mondo surreale, incontra un giovane idealista dei nostri giorni che non solo la aiuta a guarire, ma le mostra la possibilità di un futuro libero da rancore e rabbia. Quando si confronta nuovamente con l’assassino di suo padre, Scarlet affronta la sua battaglia più ardua: riuscirà a spezzare il ciclo dell’odio e a trovare un significato nella vita che vada oltre la vendetta?

Mamoru Hosoda ai Festival in Italia

Anche i due precedenti lavori dal regista sono passati prima ai Festival. Nel 2018 ha presentato Mirai al Festival di Cannes, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Il film ha ottenuto la doppia nomination agli Oscar e ai Golden Globe come Miglior Film d’Animazione. Il suo film di maggior incasso al botteghino è invece ad oggi The Boy and the Beast.

Nel 2021 ha presentato Belle ad Alice nella Città sezione parallela e autonoma della 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma, dove il regista ha tenuto anche una masterclass.

Mamoru Hosoda in quell’occasione dichiarò: “Ovviamente ci sono tante opere dove internet è il tema principale ma è quasi sempre descritto come una realtà distopica, con un’accezione negativa, fin dall’epoca di Tempi Moderni di Charlie Chaplin se ci pensiamo, che era una critica nei confronti della modernità”. Per poi scherzare: “Ovviamente non spoilerate il finale del film che porta alla luce queste problematiche (ride)!