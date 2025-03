Godzilla Minus One: il regista e Bong Joon-Ho potrebbero collaborare?

Takashi Yamazaki, regista della bellissima pellicola “Godzilla Minus One”, ha lasciato trapelare delle notizie davvero interessanti: potrebbe collaborare con Bong Joon-Ho, il visionario cineasta dietro Memorie di un Assassino, Parasite e il recente Mickey 17 con protagonista Robert Pattinson.

Yamazaki ha colto l’occasione per lodare il film, definendolo “il film di mostri del futuro”, aggiungendo di aver imparato come integrare il tema dell’amore familiare all’interno di una pellicola con al centro i kaiju proprio grazie a questo film. Dall’altro lato, Bong ha espresso un suo parere su Godzilla Minus One, parlando di come il lungometraggio sia una potente rappresentazione dell’umanità e della storia.

Ma oltre questo, la vera bomba è arrivata da qualche giorno, quando Yamazaki ha proposto pubblicamente: “Continuiamo a fare film di mostri insieme!”. Non parliamo ovviamente di un annuncio ufficiale, ma l’idea di un film kaiju firmato da questi grandissimi registi sarebbe davvero un evento.

Un progetto così, potrebbe anche dare una svolta al genere, fondendo la sensibilità emotiva e politica di Bong con la maestria tecnica e narrativa di Yamazaki, anche se il tutto sembra essere solamente un sogno, ma se fosse? I due cineasti potrebbero addirittura dare vita a un nuovo mostro?

Tornando con i piedi per terra, Yamazaki è già al lavoro sul sequel di Godzilla Minus One, la cui produzione è stata confermata subito dopo la vittoria degli Oscar. Il secondo capitolo – ancora senza titolo ufficiale, ma che molti già chiamano Godzilla Minus Two – sarà più ambizioso e ovviamente godrà di un budget più corposo rispetto al suo precedessore, costato circa 15 milioni di dollari.

La sceneggiatura è in fase di sviluppo e lo storyboard è già iniziato. Con più risorse a disposizione, Yamazaki potrà spingersi oltre i limiti già abbondantemente superati nel primo film, diventato subito un cult.

