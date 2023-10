Il trailer di Infinity Paws, il crossover tra gli animali su Marvel Unlimited

Tra i tanti eventi annunciati dalla Marvel alla New York Comic Con, uno in particolare ha suscitato curiosità: Infinity Paws, ovvero le Zampe dell’Infinito.

Fin dal lancio degli Infinity Comics (i fumetti digitali a scorrimento verticale) su Marvel Unlimited, il venerdì è diventato il giorno dedicato ai cosiddetti Friday Funnies, ovvero serie leggere e divertenti, adatte ad ogni età, spesso con progonisti animali.

Si sono susseguite le serie dedicate a Jeff the Land Shark (che debutta con la terza stagione questa settimana), ad Alligator Loki, ai vari gatti del Marvel Universe sotto il titolo di Marvel Meow, a Lucky the Pizza Dog, a Devil Dinosaur e altri.

Our beloved Land Shark will return to Marvel Unlimited soon! An all-new ‘It’s Jeff’ Infinity Comic is coming to the @MarvelUnlimited app on Friday, October 20. Read more: https://t.co/TO9cOfLeIx pic.twitter.com/Znvv7lhq9f

— Marvel Entertainment (@Marvel) October 15, 2023