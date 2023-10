Il trailer delle serie del nuovo Ultimate Universe: Spider-Man, Black Panther e X-Men

In seguito alla miniserie Ultimate Invasion, Jonathan Hickman ha creato un nuovo Ultimate Universe che sarà composto di tre nuove serie che seguiranno lo speciale Ultimate Universe in uscita a novembre scritto dallo stesso Hickman e disegnato da Stefano Caselli.

La prima serie ad esordire sarà Ultimate Spider-Man a gennaio, scritta proprio da Jonathan Hickman per i disegni del veterano ragnesco Marco Checchetto. La cover presentata raffigura uno Spider-Man dal look classico, ma una versione animata presente in rete mostra il costume cambiare nelle versioni nera, Beyond e 2099. Dato che abbiamo visto in Ultimate Invasion 1 come Peter Parker non sia stato morso dal ragno da ragazzo in quest’universo, la particolarità è che il protagonista sarà un Peter B. Parker di mezza età.

La seconda serie sarà Ultimate Black Panther, in uscita a febbraio, che riprende alcuni degli elementi geo-politici del nuovo universo introdotti in Ultimate Invasion: Khonshu e Ra – la forza conosciuta collettivamente come Moon Knight – stanno cercando di espandere il loro brutale controllo sul continente africano. In risposta, l’unico baluardo contro di loro, l’isolata nazione del Wakanda, invierà il suo campione… il suo re… Black Panther! Dalle menti creative di Bryan Hill e Stefano Caselli arriva una nuova e audace rivisitazione del mondo di Pantera Nera e del Wakanda!

Ecco le dichiarazioni di Bryan Hill riguardo questa serie Ultimate:

“Sono stato rinvigorito da questa opportunità perché, oltre al mio immenso rispetto per la narrazione dettagliata di Jonathan Hickman, l’idea di supervisionare questa nuova e audace versione di Pantera Nera in questo evento mi dà una piattaforma per fare il tipo di narrazione ampia ed epica che ho sempre voluto fare nei fumetti Le mie influenze vanno dalla storia dei fumetti di BLACK PANTHER all’incredibile lavoro di Ryan Coogler con i recenti film, fino alla capacità di costruire il mondo di Dune di Frank Herbert! È qualcosa che la gente non si aspetta, nel migliore dei modi, e va dato pieno merito alla Marvel e agli editor Wil Moss e Michelle Marchese per avermi dato questa possibilità creativa”.

The first wave of Ultimate Universe titles was just revealed at #MarvelNYCC. Read more: https://t.co/ZVYhd3cykL pic.twitter.com/zXHf1iT2kx — Marvel Entertainment (@Marvel) October 14, 2023

Infine, l’ultimo titolo di questa prima infornata di serie è Ultimate X-Men, un progetto personale dell’acclamata autrice giapponese Peach Momoko, già autrice di Demon Days e Demon Wars per la Marvel.

In Giappone, quando una giovane studentessa di nome Hisako Ichiki sviluppa il potere di generare un’armatura, scopre di essere una mutante – e non è l’unica! Incontra una nuova generazione di mutanti, con personaggi originali e familiari degli X-Men. Insieme, impareranno cosa significa essere mutanti nell’Universo Ultimate, esplorando i loro poteri emergenti e i modi sorprendenti in cui si collegano al folklore, alla leggenda e alla magia!

Peach Momoko ha dichiarato:

“Sono molto onorata di far parte del nuovo Universo Ultimate. Sono molto attenta a fornire gli elementi mutanti unici degli X-Men pur rimanendo fedele alla mia visione e alla mia voce. Sono anche molto orgogliosa (e sorpresa) che mi sia stata data tanta libertà da C.B. Cebulski e Jonathan Hickman per creare un personaggio degli X-Men nuovo di zecca.Potrebbe non essere la normale rappresentazione di un supereroe… ma sono entusiasta di presentare a tutti un nuovo capitolo del mio Momoko-verso”.