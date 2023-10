Tom Hardy entra nel mondo dei fumetti con Arcbound di Scott Snyder

Tom Hardy, attore britannico di origine irlandese noto anche per i suoi ruoli di Bane in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno e di Eddie Brock in Venom e Venom: La Furia di Carnage, entrerà in prima persona nel mondo dei fumetti a fianco degli autori Scott Snyder, Frank Tieri e Ryan Smallman.

Come annunciato da The Hollywood Reporter, questo gruppo di autori sta per lanciare la serie Arcbound, in uscita con il primo numero a marzo ma che verrà anticipata da un ashcan alla New York Comic Con, serie il cui protagonista avrà le fattezze di Tom Hardy.

Ma non solo: dopo le prime esperienze nel team creativo di Venom: La Furia di Carnage, Hardy ha assunto il titolo di collaboratore creativo anche in questo caso, concentrandosi sullo sviluppo dei personaggi per il più ampio universo di Arcbound.

“Sono sempre stato attratto dal processo creativo in tutti gli aspetti della narrazione, e con i fumetti trovo che sia un affascinante terreno di gioco da esplorare. Un luogo in cui, se si dispone di un grande team creativo e della capacità di illustrare, scrivere e discutere, si possono costruire insieme mondi epici. Mondi che si ha la netta libertà di plasmare, modificare, ridefinire, smantellare e ricostruire senza i vincoli di budget e risorse limitate. La tela è illimitata, una vasta distesa per esplorare la condizione umana, la profondità dei personaggi e i regni sconfinati, il tutto limitato solo dalla nostra immaginazione collettiva. È un onore avere l’opportunità di lavorare al fianco di leggende del settore come Scott, Frank e Ryan per contribuire a dare vita all’universo di Arcbound. Hanno creato un mondo epico che è eccitante da esplorare sia per chi ama i fumetti sia per chi li crea””.

The #Arcbound universe just expanded! Dive deep into our world and unravel its mysteries. Our official website is NOW LIVE! Discover the saga, its creators, and more. Begin your journey at https://t.co/7CwOkOYQIU 🌌🖥️ #EnterArcbound pic.twitter.com/xy0yOV0YNX — Arcbound (@Arcbound) October 12, 2023

La serie di 12 numeri si svolge in un futuro in cui la Terra è una landa desolata. Secondo la descrizione ufficiale, “la formidabile corporazione Zynitec sfrutta l’energia ineguagliabile del Kronium per affermare il proprio dominio sulle stelle. La serie Arcbound racconta il viaggio di Kai, un risoluto Capitano Mediatore, incaricato di mantenere la linea di vita di Zynitec su Kronium. Tuttavia, mentre è alle prese con la moralità del suo ruolo, le rivelazioni sul dubbio passato di Zynitec lo spingono in un dilemma struggente: rimanere fedele all’impero o affrontare le forze che lo hanno plasmato in uno strumento di oppressione.“

Gli Arcbound Studios collaboreranno con un editore che non è ancora stato annunciato: Image sembra l’ipotesi più probabile, ma altre possibilità sono Dark Horse, IDW, Boom o DSTLRY.

Shadows shift and secrets whisper in the cosmos. Prepare for an odyssey beyond imagination. Something’s… awakening. #ComingSoon 🌌🔍 pic.twitter.com/xV6bitnBmh — Arcbound (@Arcbound) September 26, 2023