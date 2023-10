One Piece – Netflix: Oda avrebbe già offerto il ruolo di Chopper a un attore

La prima stagione dell’adattamento live-action di One Piece si è rivelato un successo inaspettato. Infatti l’accoglienza è stata talmente positiva che Netflix ha confermato una seconda stagione del live-action della serie. E di sicuro una delle new entry più importanti e attese della second stagione sarà Tony Tony Chopper.

Il mangaka in persona, Eiichiro Oda ha ufficializzato la seconda stagione di One Piece di Netflix. E nello stesso video-messaggio ha anticipato che il medico della ciurma di Rufy arriverà nella prossima stagione. Tutti i fan conoscono l’aspetto dell’uomo-renna e si sono subito chiesti come sarà adattato nel live-action. Oltre a questo i fan si chiedono chi interpreterà questo personaggio. E con il presente articolo vogliamo riportare che Oda avrebbe offerto il ruolo di chopper a un’attore. Si scopre che si tratta di un’attrice, la quale in una recente intervista, ha rivelato proprio che il mangaka in persona le avrebbe proposto di interpretare Chopper.

Si tratta dell’attrice Hashimoto Kanna, e Oda le ha scherzosamente offerto il ruolo di Chopper. Ma lei ha subito rifiutato senza pensarci. Per molti Hashimoto Kanna è un nome che non dice nulla, ma proprio l’attore che interpreta Zoro, Mackenyu, anche Hashimoto ha preso parte a diversi live-action. Ha infatti avuto un ruolo nel film live-action di Kaguya-Sama: Love is War, Kingdom, Gintama, Assassination Classroom e persino nella rappresentazione teatrale di Spirited Away dello Studio Ghibli.

Chopper sarà una sfida per lo staff che lavora alla serie. Infatti non sarà come realizzare Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. La presenza di Oda produttore esecutivo fa sentire tutti i fan al sicuro, soprattutto alla luce dei numeri incredibili riscossi dalla prima stagione. Insieme a lui, ci sono professionisti di spessore che hanno dichiarato in più occasioni di voler essere fedeli al materiale originale. E siamo sicuri che lo stesso sarà per Chopper, per il quale non resta che aspettare i primi aggiornamenti ufficiali. Insieme al dottore, i fan vedranno altri nuovi personaggi come Kureha e Wapol

Chopper incontra per la prima volta i Cappelli di Paglia sull’Isola di Drum, e la seconda stagione adatterà proprio questo arco narrativo. I fan sperano di poter vedere anche la Saga di Alabasta, ma lo showrunner ha recentemente confermato anche alcuni momenti chiave della serie, come Loguetown.

Fonte – Comicbook