One Piece: Oda disegna Zoro nella pagina a colori del capitolo 1094

Il manga di One Piece è tornato questo fine settimana con un nuovo capitolo. Stiamo parlando del capitolo 1094, che prosegue il tentativo di Vegapunk di abbandonare l’isola di Egg Head per mettersi in salvo dal Governo Mondiale. Questo infatti ha spedito sull’isola del futuro una flotta talmente grande da superare quella di un buster call, capitanata dall’ammiraglio Kizaru. Ma insieme all’ammiraglio c’è anche uno dei Cinque Astri di Saggezza, ossia Jarcia Saturn. Il capitolo 1094 presenta una doppia pagina a colori che vede al centro di questa Zoro.

E con il presente articolo vogliamo riportare il video che mostra Eiichiro Oda in persona realizzare dall’inizio alla fine questa illustrazione. Si tratta di un video in timelapse che tutti i fan possono guardare. L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider newworldartur. E di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, il mangaka prima di mostrare il risultato finale della pagina a colori del capitolo 1094 di One Piece, realizza uno sketch come pratica prima di concluderlo. E si può vedere Roronoa Zoro al centro delle pagine mentre impugna le sue tre spade ed è circondato da personaggi a lui molto vicini. Infatti si può distinguere Shimotsuki Koshiro, il maestro del dojo di Shimoshiki e padre Kuina. Quest’ultima ha stretto un rapporto molto importante per Zoro, con il quale si confrontava spesso finendo sempre per batterlo. Infatti era la più forte tra tutti gli studenti del dojo di suo padre ed era in grado di sopraffare persino gli adulti.

In questa illustrazione Zoro indossa l’outfit della saga di Wano e infatti si distingue anche Shimotsuki Ryuma, un leggendario samurai del Paese chiuso. Ryuma era uno spadaccino leggendario, capace di concludere la maggior parte dei suoi scontri con un singolo attacco della sua spada. Accanto a Ryuma Oda ha disegnato Shimotsuki Yasuie, un suonatore di tamburi residente a Ebisu, dove si faceva chiamare Tonoyasu. In passato era stato il daimyo di Hakumai ed era il padre adottivo di Toko.

Il capitolo 1094 ha introdotto un colpo di scena molto importante relativo alla vera natura del potere di Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza.