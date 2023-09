One Piece 1093: Oda rivela la natura del potere di Kizaru nel manga

One Piece è tornato questo fine settimana con un nuovo capitolo. Stiamo parlando del capitolo 1093, che prosegue l’arco narrativo finale del manga. Dopo oltre 20 anni dalla sua serializzazione, risalente al 1997, Eiichiro Oda sta finalmente accompagnando i lettori e fan della serie verso la fine del viaggio. Tuttavia non si concluderà così presto, in quanto il mangaka ha da onorare anche altri impegni sempre legati a One Piece.

Basti pensare che prima del debutto della prima stagione del live-action, ha sospeso con il manga per preparare tutto al meglio. E ora che la serie di Netflix proseguirà con una seconda stagione, gli impegni non faranno che aumentare. Ma con il presente articolo vogliamo parlare dell’ammiraglio Kizaru e soprattutto della natura reale del suo potere. Tutto questo argomento sarà legato chiaramente ai poteri del Frutto del Diavolo Pika Pika di tipo Rogia. La prima volta che i fan hanno scoperto questo Frutto del Diavolo, risale al debitto di Borsalino nel manga. Parliamo infatti del capitolo 504 e ora il capitolo 1093 ha svelato la natura del Frutto Pika Pika.

L’ammiraglio della Marina è il primo avversario di Rufy nell’attuale nuovo arco narrativo e quindi sull’isola di Egg Head. L’ultima volta che i due si sono scontrati risale agli eventi di Sabaody, che hanno visto una rovinosa sconfitta della ciurma di Rufy. Ora il livello di tutti è cambiato, soprattutto quello del protagonista, che ha sconfitto Kaido, dopo aver svegliato il Gear Fifth. Ed è contro questa trasformazione che Kizaru ha a che fare.

Lo scontro tra Kizaru e Rufy, rappresenta una rivincita per quest’ultimo, ma un ordine da portare a termine per l’ammiraglio. In realtà il suo l’obiettivo non è Cappello di Paglia, bensì Vegapunk. Ma come si può immaginare, Rufy si è intromesso ed è così che è partito lo scontro che ha portato alla rivelazione della natura del potere di Kizaru. Dopo che Rufy lo cattura con in una mano diventando gigante tramite il Gear Fifth, lo scaglia il più lontano possibile. Così l’ammiraglio, vedendosi diretto in mare, reagisce e senza un minimo sforzo, torna da Rufy scomposto in tante copie di sé, possibile solo tramite il potere del suo Frutto del Diavolo. Infatti così mette seriamente in difficoltà il protagonista che deve difendere sempre Vegapunk.