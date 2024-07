Jujutsu Kaisen: Jason Statham ha Ispirato il personaggio di Toji Fushiguro

Nel mondo di Jujutsu Kaisen, il personaggio di Toji Fushiguro ha catturato l’attenzione di molti fan per la sua complessità e il suo fascino. Recentemente, il creatore della serie, Gege Akutami, ha rivelato un dettaglio sorprendente: l’ispirazione per Toji proviene direttamente dall’attore di Hollywood Jason Statham.

L’Ispirazione Dietro Toji

Durante una recente esposizione dedicata a Jujutsu Kaisen, Akutami ha spiegato che Jason Statham è stato il modello per creare Toji Fushiguro. Statham, noto per i suoi ruoli in film d’azione come “The Transporter”, “Crank” e “The Expendables”, ha incarnato perfettamente l’immagine di un combattente forte e determinato che Akutami voleva trasmettere attraverso Toji.

Chi è Toji Fushiguro

Toji Fushiguro è un personaggio cruciale nel mondo di Jujutsu Kaisen. È il padre di Megumi Fushiguro e ha giocato un ruolo importante negli eventi passati che coinvolgono Gojo e Geto, come mostrato nell’arco narrativo della seconda stagione dell’anime, “The Hidden Inventory Arc”. Nonostante la mancanza di abilità soprannaturali, Toji ha accumulato un arsenale di armi magiche per eseguire i suoi compiti pericolosi. È riuscito quasi a eliminare sia Gojo che Geto, prima di essere ucciso e successivamente resuscitato durante l’Arco dell’Incidente di Shibuya.

Futuro di Jujutsu Kaisen Mentre il manga di Jujutsu Kaisen si avvicina al suo finale, l’anime ha ancora molto terreno da coprire. Lo studio MAPPA ha confermato che è in lavorazione una terza stagione che coprirà l’arco del “Culling Game”, un evento orchestrato dal villain Suguru Geto. Questa stagione promette di essere una delle più intense e avvincenti della serie, con numerosi utilizzatori di energia maledetta coinvolti in una battaglia reale. L’influenza di Jason Statham su Toji Fushiguro aggiunge un ulteriore strato di interesse al personaggio e alla serie. Con il progredire della storia, i fan possono aspettarsi di vedere come Toji e altri personaggi continueranno a evolversi e a influenzare gli eventi nel mondo di Jujutsu Kaisen. La rivelazione di Akutami dimostra ancora una volta l’attenzione ai dettagli e l’ispirazione globale che rendono Jujutsu Kaisen una delle serie più amate e seguite. Fonte Comic book