Rooster Fighter: arrivano rumour su un adattamento anime

rumour in arrivo

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il popolare manga Rooster Fighter potrebbe presto essere adattato in un anime. Le voci hanno preso piede dopo che Adult Swim ha annunciato la sua presenza al San Diego Comic-Con (SDCC) 2024, dove presenterà alcune delle sue novità più attese, inclusi progetti come “Lazarus” e “Uzumaki” di Junji Ito. Il manga con un gallo come protagonista potrebbe essere una delle nuove proposte.

Cos’è Rooster Fighter?

Rooster Fighter è un manga unico nel suo genere, creato da Shu Sakuratani nel 2020. La trama segue un gallo che combatte contro alieni giganti per proteggere l’umanità. Questo manga è noto per le sue dinamiche pose d’azione, simili a quelle di One-Punch Man. La serie ha catturato l’immaginazione dei lettori grazie alla sua miscela di umorismo e intensità, dove la costruzione di alcune tavole hanno innalzato a livello stilistico l’opera.

Indizi al SDCC 2024

Adult Swim ha incluso Rooster Fighter nel poster promozionale del suo evento “Pirate Parrrty On The Green” al SDCC, alimentando le speculazioni su un possibile adattamento anime. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’apparizione del titolo nel materiale promozionale ha fatto sognare i fan.

Per chi non conosce ancora Rooster Fighter, il manga è disponibile in Italia tramite Planet Manga. La sinossi ufficiale recita: “Mostri demoniaci giganti seminano il caos e distruggono le città giapponesi! Mentre i cittadini fuggono terrorizzati, un coraggioso gallo si erge a difensore dell’umanità. Quando i demoni giganti minacciano gli innocenti, mostrerà loro chi comanda con il suo possente grido di battaglia: cock-a-doodle-doo!”

Se le voci sull’adattamento anime di Rooster Fighter si rivelassero vere, i fan possono aspettarsi una serie unica e avvincente che combina azione e umorismo in un modo mai visto prima. Continuate a seguire gli aggiornamenti per scoprire se il gallo eroe farà il suo debutto sul piccolo schermo.

Fonte Comic Book