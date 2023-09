Dragon Ball Super: arriva la versione “Skinny Gotenks” di Toyotaro

Dragon Ball Super al momento sta adattando nel manga l’arco narrativo “Super Hero”, dove al suo interno abbiamo l’adattamento cartaceo degli eventi visti nell’ultimo lungometraggio del franchise approdato nelle sale nostrane 1 anno fa ormai, inserendo al suo interno le nuove forme canoniche di Gohan e Piccolo alle prese con una nuova versione di Cell.

Nella saga in questione, così come nel film all’interno tra i tanti personaggi troviamo anche Goten e Trunks, i rispettivi figli di Goku e Vegeta. Per far fronte alla tremenda minaccia di Cell Max i due ricorrono anche alla fusione ovviamente, ma i risultati non sono dei migliori. Come accaduto anche nell’anime “Dragon Ball Z” i due Saiyan sbagliano la posa per fondersi come si deve e mostrano delle forme molto particolari e più deboli di Gotenks.

Tra le più divertenti troviamo la versione “Sick” così come rappresentata da Toyotaro in una delle sue classiche illustrazioni. Tale versione è il frutto di uno sbaglio tecnico durante il tentativo di fondersi l’uno con l’altro e proprio per questo Gotenks non è proprio in piena forma. In contrapposizione come ben sapete esiste anche la versione più “cicciotta”. In calce il post di @DbsHype:

This month’s special illustration by Toyotaro is Skinny Gotenks! pic.twitter.com/iilip2ie0V — Hype (@DbsHype) September 22, 2023

Nonostante la sua debolezza Toyotaro lo ha disegnato in una posa da combattimento quasi come se avesse dimenticato i suoi limiti. Come sempre l’attuale disegnatore di Dragon Ball mostra questo sketch in bianco e nero quindi, senza colori, donando e richiamando la versione dei suoi personaggi presenti all’interno di un manga.

Gotenks è senza dubbio una delle fusioni più potenti del franchise, anche se spesso viene utilizzato per la parte comica più che per la risoluzione di uno scontro, così come accade anche nel nuovo film del franchise o appunto la versione manga dell’arco narrativo “Super Hero”.

Vi ricordiamo anche che su Manga Plus è anche uscito il capitolo 97 di Dragon Ball Super nel caso vorreste leggerlo, mentre restiamo in attesa di buone nuove per la web series.