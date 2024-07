I giorni del mare | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-07-11T07:00:42+02:00 Un albo illustrato brioso e poetico che rappresenta perfettamente il mare nelle sue tante sfaccettature al cambiare delle stagioni. Un magico viaggio attraverso i giochi di tre bambini che trascinano il lettore in uno degli ambienti più evocativi dell’infanzia di ognuno di noi. Testi: Irene Penazzi Illustrazioni: Irene Penazzi Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Silent book Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 32×23 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2024 Prezzo: 16 €

Il mare è uno dei posti più emblematici ed evocativi quando si pensa all’estate. Ma il mare viene vissuto anche durante tutte le altre stagioni, ovviamente con sostanziali differenze. Fare una passeggiata lungo il bagnasciuga d’estate con il sole che scotta, provoca sensazioni decisamente diverse rispetto a quelle che si vivono passeggiandoci d’inverno, col cielo nuvole e il vento freddo. In I giorni del mare troviamo proprio una narrazione, stagione dopo stagione del mare, attraverso gli occhi e i giochi di tre bambini. Un libro scritto e illustrato da Irene Penazzi e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel maggio 2024.

Questo è un silent book. Come molti sapranno si tratta di un albo illustrato che non ha parole, soltanto le illustrazioni. La storia quindi è narrata con il solo apporto delle immagini. In un modo che va oltre la narrazione e arriva fino ai limiti dell’immaginazione. Come dicevamo, il soggetto di questo libro è il mare. Un luogo del cuore per molti di noi, specie per il periodo dell’infanzia. Il mare è gioco, spensieratezza, divertimento, amici e relax. Tutti noi conserviamo nel cuore dei dolci ricordi di giornate trascorse al mare. Questo libro non fa altro che rievocarle attraverso una sequenza di pagine allegre e brulicanti che rappresentano tutte le fasi di vita vissuta in riva al mare. Troviamo quindi i giochi sul bagnasciuga, le gare di biglie, gli spruzzi e gli scherzi in acqua, le passeggiate con i profumi della pineta dopo la pioggia. Sino ad arrivare alle stagioni in cui cambiano gli intrattenimenti, fino all’arrivo della prossima estate.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Irene Penazzi è a suo terzo silent book con Terre di Mezzo dopo i bellissimi Su e giù per le montagne e Nel mio giardino il mondo. Ha inoltre illustrato altri due bellissimi libri che abbiamo recensito, L’ultimo bisonte, scritto da Annalisa Camilli per La Nuova Frontiera Junior e È permesso, scritto da Elena Rossini per CameloZampa.

Sia che si tratti di un silent book, sia che illustri un libro con testo, il grande talento di Irene Penazzi viene fuori in tutta la sua straripante bellezza. Ogni immagine che troviamo in questo albo illustrato è altamente evocativa e racconta, senza bisogno alcuno di parole. Probabilmente è proprio questo uno dei più grandi punti di forza di questa talentuosa illustratrice. Ogni personaggio, ogni ambiente e ogni situazione racconta, fa intuire, spiega, nasconde e svela. In ogni pagina troviamo quindi rappresentati, con la dolce bellezza del suo tratto, i protagonisti di questa storia alle prese con i loro giochi. Ci si lascia trascinare pagina dopo pagina in ambienti ricchi di personaggi e situazioni che raccontano tante vite, situazioni e vicende che si intrecciano tra loro. Le amicizie che si creano durante l’infanzia, semplicemente iniziando a giocare insieme.

La storia è dunque quella della vita dei tre protagonisti in relazione al mare. Ognuno può leggerci e scoprirci vicende che più o meno conosce e o più o meno gli appartengono. Le illustrazioni di Irene Penazzi, come dicevamo, possono essere tranquillamente classificate anche come testi. Sembra che ci sia una voce di sottofondo che narra, quasi impercettibilmente, come la risacca del mare in lontananza. Come abbiamo avuto modo di constatare con altri testi editi da Terre di Mezzo, la cura per il confezionamento è sempre di altissimo livello. In particolare qui troviamo una copertina cartonata piuttosto spessa che dona maggior solidità e bellezza al volume steesso. Le sguardie sono semplicemente magnifiche e qui troviamo rappresentate le ambientazioni del mare, con vista dall’alto, durante la stagione estiva e quella invernale, con le relative differenze.

Conclusione – I giorni del mare

I giorni del mare è un albo illustrato delicato e giocoso che racconta senza parole tutta la magia dell’atmosfera che circonda il mare. Un libro che fa divertire i più piccoli e fa tornare gli adulti bambini. I protagonisti della storia infatti potremmo essere ciasciuno di noi. Ognuno può ritrovarsi nei giochi, le avventure e le amicizie narrate visivamente in queste pagine. C’è allegria, spensieratezza e gioco nelle pagine che rappresentano l’estate e un leggero velo di nostalgia nelle altre stagioni.

I giorni del mare è un libro che ci sentiamo caldamente di consigliare, perché intrattiene i bambini con le pagine ricche di dettagli, personaggi, situazioni e colori. Ma emoziona anche i grandi, facendo tornare alla mente i vecchi ricordi di infanzia, quando si viveva il mare con i forti sentimenti di scoperta, entusiasmo e incontenibile allegria.