È permesso? | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-04T07:52:25+02:00 Un albo illustrato delicato e dolce che riporta all’infanzia, ai giochi di fantasia e ai mondi che si riuscivano a creare con poche cose. Consigliato ai bambini di ieri, oggi e domani perché unisce in maniera trasversale il mondo fantastico e giocoso di diverse generazioni. Testi: Elena Rossini Illustrazioni: Irene Pennazzi Casa Editrice: CameloZampa Genere: Silent Book Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 28×20 cm, Cartonato Uscita: Agosto 2023 Prezzo: 18 €

A tutti sarà capitato, quando si era piccoli, di costruirsi la propria capannina con sedie e coperte. Nella realtà risultava essere una capannina arrangiata. Ma nella fantasia di noi bambini, quello si trasformava in un castello inespugnabile, una fortezza impenetrabile, un rifugio di briganti o un nascondiglio segretissimo che nessuno avrebbe mai potuto scoprire. Dalla costruzione di questo capanno poi iniziavano mille avventure, tra bambini e, qualche volta, anche con gli adulti. È permesso? è un albo illustrato che racconta proprio di questo bellissimo gioco. Scritto da Elena Rossini, illustrato da Irene Pennazzi e pubblicato da CameloZampa nell’agosto 2023.

Costruire una capanna improvvisata è sicuramente uno dei giochi più divertenti che si potesse fare da bambini. Costruirla con le lenzuola e mollette, cuscini, sedie, divani e tutto quello che si può trovare in casa.

Quando il rifugio è pronto, è come un forte inaccessibile, abitato solo dai bambini. Non sempre però. Infatti spesso, i grandi, sono curiosi e chiedono il permesso per entrare. Prima la mamma, poi un ciclista, una signora col trolley e via via sempre più gente. Lo spazio è tanto, ce n’è per tutti. Ognuno porta qualcosa di sé e ognuno ha il suo spazio personalizzato e unico. I bambini lo riempiono con oggetti e tanta fantasia. Mentre i grandi, più previdenti, con oggetti più utili. Ma poi, tutti insieme, trasformano questa tenda variopinta in qualcos’altro. Il gioco quindi cambia e prende tutt’altra piega rispetto all’inizio.

Sebbene questo albo si configuri praticamente come un silentbook, avendo infatti come uniche parole “È permesso?”, ha molto da raccontare. Elena Rossini riesce infatti ad intrecciare una serie deliziosa di situazioni in cui il gioco libero e fantasioso dei bambini incontra un mondo adulto che entra con rispetto e in punta di piedi. Questo crea un mondo, all’interno della tenda, in cui adulti e bambini giocano ed entrano in una dimensione di fantasia e scambio. Un posto dove c’è spazio per tutti. Ognuno con le sue diversità e particolarità. La storia quindi, seppur invisibile, è presente ed è formata dalle tante interazioni dei diversi personaggi sotto la tenda. Queste poi si intrecciano tutte insieme in un gioco unico.

I pastelli colorati e vivaci di Irene Penazzi danno vita ad un albo che sembra in continuo movimento. Anche nelle pagine che si aprono a finestra e che mostrano l’esterno della tenda. Anche lì, nella staticità delle sole lenzuola, sembra di percepire dei movimenti, delle risate e si immaginano giochi e chissà cos’altro. Basta poi aprire quelle pagine a finestra e ci si trova dentro ad aperture frizzanti e piene di allegria. Si percepisce la gioia, il divertimento e l’eccitazione che pervade adulti e bambini.

Ogni personaggio è perfettamente caratterizzato e va a riempire in maniera allegra ogni spazio all’interno della tenda. La convivenza festosa e in continuo movimento dei vari personaggi è in progressiva evoluzione man mano che si continuano a girare le pagine. La bellezza dello stile di Irene Pennazzi risiede probabilmente nella vivacità dei colori, nella caratterizzazione dei personaggi e delle sequenze piene di vita e movimento. Il formato rettangolare orizzontale scelto da CameloZampa per questo albo illustrato è azzeccatissimo. Sia per quanto riguarda la progressione quasi cinematografica degli eventi, sia per il respiro che questo formato dà a questa tipologia di narrazione. Le due aperture a finesta che troviamo all’interno poi sono un vero e proprio spettacolo e rendono questo albo ancor più bello sotto ogni punto di vista.

Conclusione – È permesso?

È permesso? è un albo dolce, che fa riaffiorare tanti ricordi di quando si era bambini e ci si lasciava cullare dalle proprie fantasie. Un caldo soffio di ricordi che ci porta sotto lenzuola, sedie, mollette, dove si possono creare mondi e condividerli con le persone che più amiamo. Il ritmo narrativo è giocoso e segue proprio l’allegro modo che hanno i bambini di prepararsi ad una grande avventura. Con l’arrivo degli adulti, la festa si fa ancor più grande e variegata.

Le illustrazioni rendono il clima dell’albo festoso e giocoso pagina dopo pagina. Un’allegria leggera e dolce che pervade la lettura dall’inizio alla fine. Un albo illustrato assolutamente consigliato ad ogni età, sia piccoli che grandi, per assorbirne la leggerezza e allegria che trasmette questo tripudio gioioso di colori e di personaggi.