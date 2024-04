Comicon Napoli 2024: gli annunci Star Comics

Nel corso dell’edizione 2024 del Comicon di Napoli Star Comics ha come di consueto effettuato alcuni annunci riguardanti le novità editoriali che saranno presentate ai lettori italiani a partire dal prossimo autunno.

Ecco l’elenco di tutti i titoli annunciati, per poi vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Tutti gli annunci Star Comics al Napoli Comicon 2024: l’elenco

VERSUS

di ONE, Kyotaru Azuma, bose

2 volumi, serie in corso

Autunno 2024

TENKAICHI – NIHON SAIKYO MONONOFU KETTEISEN

di Yosuke Nakamaru, Kyotaro Azuma

8 volumi, in corso

Autunno 2024

DR. SLUMP PERFECT EDITION (RISTAMPA)

di Akira Toriyama

15 volumi, serie conclusa

Primi 5 volumi nuovamente disponibili dall’autunno 2024

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE

di In-Wan Youn, Boichi

4 volumi, serie conclusa

Primavera 2025

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA ARTBOOK

di Koyoharu Kotouge

Volume unico

Primavera 2025

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU

di Ryoma Kitada

4 volumi, serie conclusa

Autunno 2024

BEAT&MOTION

di Naoki Fujita

3 volumi, serie in corso

Autunno 2024

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN

di Mitsuchiyomaru, Yuki Sato

3 volumi, serie in corso

Inverno 2025

RE CERVIN

di Kosuke Hamada

3 volumi, serie in corso

Primavera 2025

DENGEKI DAISY

di Kyosuke Motomi

8 volumi, serie conclusa

Primavera 2025

KING THE LAND

di Rom Choi, Spoon

2 volumi, serie conclusa

Primavera 2025

KAMI NO FUNE DE NEMURU

di Teki Yatsuda

2 volumi, serie conclusa

Inverno 2025

LONG PERIOD

di Nagisa Furuya

2 volumi, serie conclusa

Autunno 2024

SOLO LEVELING – ROMANZI

di Chugong

8 volumi, serie conclusa

2025

Star Comics: gli annunci del Napoli Comicon 2024 nel dettaglio

VERSUS

Da sempre, ogni essere vivente ha un cosiddetto “nemico naturale”, contro cui non ha alcuna speranza di vittoria. Specie predatrici contro cui altre specie diventano inevitabilmente prede. In un universo alternativo dal sapore fantasy, l’umanità sta cercando di ribellarsi a questa legge inviolabile, e i 47 eroi più forti e valorosi si riuniscono per dare battaglia all’esercito dei demoni, i “nemici naturali” degli umani. Ma le leggi della natura sono incontrovertibili, e l’unico modo per sconfiggere i propri nemici naturali è… rivolgersi ai loro stessi nemici naturali, a costo di andare a richiamarli da altri mondi!

Dal genio creativo di ONE, assistito dalla regia sapiente di Bose e dagli strepitosi disegni di Kyotarou Azuma, un manga assolutamente sovversivo e avvincente che spaccherà il multiverso!

Il volume 1 sarà disponibile in edizione REGULAR e VARIANT COVER; inoltre, arriverà anche un esplosivo bundle contenente i volumi 1 di VERSUS e TENKAICHI.

TENKAICHI – NIHON SAIKYO MONONOFU KETTEISEN

“Che il Tenkaichi abbia inizio!”

1600, Giappone. Sono passati ormai 10 anni da quando Oda Nobunaga ha unificato il Paese. Resosi conto di essere vicino alla morte, decide di lasciare la sua eredità soltanto al più forte!

I guerrieri più famosi della storia del Sol Levante si sfidano in un torneo senza esclusione di colpi, che stabilirà il guerriero più forte del Giappone!

Il volume 1 sarà disponibile anche in un esplosivo bundle assieme al n. 1 di VERSUS.

DR. SLUMP PERFECT EDITION (RISTAMPA)

Tornano le avventure dell’inventore più strampalato dei manga e della sua creazione più geniale, Arale, la robottina antropomorfa sempre pronta a combinare guai in compagnia di personaggi bizzarri e surreali! Questa ristampa dell’ultima edizione, interamente riveduta e corretta, è un’occasione irrinunciabile per tutti coloro che hanno sempre amato lo stile unico e inconfondibile del grande maestro Toriyama!

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE

“Vi diamo il benvenuto in un nuovo mondo!”

Marco Polo è un orfano che abita a Venezia e che lavora senza sosta per mantenere i suoi fratellini. Per proteggere la sua famiglia si ritrova catapultato in un mondo completamente diverso dal suo. È solo l’inizio di una grandiosa avventura, che lo porterà a scoprire oscure verità nascoste e i segreti del multiverso! Azione, mistero e nuovi universi vi aspettano nella serie che ha visto la collaborazione dell’editore giapponese Shogakukan e dello studio coreano YLAB, magistralmente disegnata da Boichi (DR.STONE)!

Il volume 1 sarà disponibile anche in una esplosiva edizione VARIANT COVER.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA ARTBOOK

A grande richiesta, arriva finalmente l’artbook ufficiale dell’acclamatissimo capolavoro del sensei Koyoharu Gotouge.

Dopo la conclusione della serie, Star Comics propone un prezioso volume da collezione di grande formato, con splendide illustrazioni in bianco e nero e a colori. Al suo interno anche un poster dedicato ai protagonisti della serie.

Il regalo perfetto per tutti i lettori che hanno accompagnato Tanjiro, Nezuko e compagni nel loro viaggio!

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU

“Fin da quando ero piccolo, ho sempre amato sognare. Nei sogni posso essere libero e posso dimenticarmi, anche solo per un istante, le delusioni della realtà”.

Tsutomu Chono è uno studente universitario solitario, senza amici, senza una fidanzata e pieno di rimpianti per gli anni trascorsi al liceo. Un giorno, s’imbatte in un manga misterioso in cui il protagonista s’innamora della ragazza che vede nei suoi sogni. La sera dopo averlo letto, al suo risveglio… si ritrova nuovamente ai tempi del liceo!

Inizia così una romantica e bollente commedia romantica “da sogno”!

Il volume 1 sarà disponibile anche in un’ammaliante edizione VARIANT COVER.

BEAT&MOTION

Tatsuhiko ha ormai rinunciato per sempre al suo sogno di diventare animatore e decide così di dedicarsi alla musica. Nonostante i continui sforzi con la sua band, il successo tarda ad arrivare, portandolo a perdere ogni speranza e aspirazione per il futuro.

Un giorno, le parole di un’esuberante ragazza che incontra a una festa alcolica lo ispirano a rimettersi in gioco e a dedicarsi nuovamente all’animazione e… le cose prendono una piega del tutto inaspettata!

Dalle pagine di Jump+, un’emozionante e divertente serie di rivalsa e seconde possibilità. Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni!

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN

“Qualcosa ci sta infettando…!”

Seita è uno studente allegro e spensierato come tanti, ma con una particolare abilità: riesce a vedere i fantasmi. La sua vita prosegue tranquilla, fino a quando non cominciano a essere rivenuti degli strani cadaveri mummificati. Mentre i recenti avvenimenti segnalati da giornali e TV non smettono di causare turbamento e ansia fra i cittadini, Seita comincia a notare uno strano comportamento da parte del suo migliore amico, Hayato. Quale oscura verità nasconde?

Direttamente da Manga Plus arriva una serie thriller sorprendente e terrificante, che vi terrà col fiato sospeso!

RE CERVIN

Dopo che un drago malvagio ha attaccato il suo Paese, la principessa Arsinoe è stata costretta a stringere un patto con una potente divinità. Per porre fine alla violenza della creatura, la ragazza sacrifica uno dei suoi ricordi più preziosi, quelli legati a suo padre.

Un mese dopo, al suo risveglio, Arsinoe si ritrova affidata alle cure di un villaggio vicino. Qui conosce Re Cervin, un uomo misterioso che afferma di essere suo padre…

Comincia così il viaggio di un re esiliato e di una principessa dimenticata verso una nuova “rinascita”…

DENGEKI DAISY

La primavera si fa… elettrizzante, con il ritorno del bidello più sexy dei manga!

Tasuku Kurosaki, questo il nome del biondo e scontroso custode di liceo, piomba come un ciclone nella vita della vivace sedicenne Teru per farne la sua schiava. L’ennesimo cataclisma nella sfortunata vita della povera Teru, già orfana e da poco priva anche dell’amatissimo fratello maggiore, rubatole da una malattia improvvisa. Per fortuna Teru può contare su una forza d’animo impareggiabile che le permette di superare ogni tragedia, ma soprattutto sul supporto di Daisy, misteriosa conoscenza del fratello che dalla scomparsa di quest’ultimo veglia su di lei e la incoraggia anonimamente scrivendole sul cellulare. Grazie a Daisy, Teru riceve il supporto e il calore che le permettono di farsi coraggio e non sentirsi sola al mondo, ma soprattutto… di sopportare le angherie dell’irriverente ma affascinante Kurosaki!

A grande richiesta, torna sugli scaffali una delle commedie scolastiche più divertenti, dolci ed emozionanti mai disegnate, in una nuovissima edizione “2 in 1”, per un totale di 8 volumi. Una serie assolutamente unica e imperdibile, per tutti i fan del manga shojo e dei bei manga in generale!

KING THE LAND

Si dice spesso “non è tutto oro ciò che luccica.” La vita di Gu Woo, infatti, potrebbe sembrare apparentemente perfetta, colma di sfarzo, lusso e ricchezza, ma in realtà nasconde un lato oscuro fatto di sorrisi di convenienza, odio e solitudine. L’unica cosa che continua a brillare nel suo mondo è il sorriso sincero della sua unica amica Cheon Sa Rang, fino a quando un incidente non li porta a doversi separare. Chissà però che i loro destini non s’incrocino nuovamente, alcuni anni dopo…

Dopo il successo della serie su Netflix, Star Comics propone l’edizione cartacea di uno dei webcomic coreani di maggiore successo in una speciale edizione, completa in due volumi, raccolta in un box da collezione. Un manhwa assolutamente imperdibile per tutti gli amanti delle serie sentimentali!

KAMI NO FUNE DE NEMURU

1949. Yokohama. In un Giappone devastato dalla guerra, un drammatico incidente ferroviario sconvolge per sempre la vita del giovane Kei Kitahara, che miracolosamente riesce a sopravvivere. Svegliatosi dal coma, sente un irrefrenabile desiderio di mettere su carta le proprie emozioni. La scrittura diventa non solo una valvola di sfogo per lui, ma un vero e proprio talento che lo porta a diventare anni dopo un famoso sceneggiatore. Tuttavia, le persone che sono fonte d’ispirazione per Kei sembrano essere assalite da un’ondata di sfortuna e devastazione.

Un giorno, l’incontro con un affascinante fotografo sembra riscrive le pagine della sua vita…

Da una delle autrici Boys’ Love più talentuose del panorama giapponese, già famosa per la sua precedente opera HOME FAR AWAY, una mini-serie intrigante e coinvolgente, che vi terrà col fiato sospeso!

LONG PERIOD

“Più cerco di allontanare questi sentimenti, più questi non accennano a svanire.”

Yusei e Itsuki sono amici d’infanzia ma non potrebbero essere più diversi. Yusei è taciturno e un po’ schivo, mentre Itsuki è allegro, amichevole, popolare e pieno di talenti. Una parte di Yusei non riesce a sopportare Itsuki, ma pian piano qualcosa comincia a maturare nel suo cuore… Quale nome si può dare a questi sentimenti?

Dopo BLUE SUMMER, ALL ABOUT OCEAN BLUE e THE TWO LIONS torna una delle autrici Boys’ Love più amate della collana Queer. Un’emozionante storia alla scoperta di se stessi e del primo amore, completa in 2 volumi, raccolti in un cofanetto da collezione.

SOLO LEVELING – ROMANZI

Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “livello S”?

Finalmente arriva in Italia l’edizione cartacea della serie webnovel che ha ispirato il webcomic divenuto un fenomeno mondiale!