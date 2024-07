One Piece: Oda presenta il membro della Flotta dei Sette sconfitto da Ace

Uno dei personaggi più amati di One Piece non può che essere il figlio del Re dei Pirati, Portuguese D. Ace. Protagonista di uno dei momenti più tragici e strazianti della serie shonen, la sua morte ha segnato non solo lo sviluppo del personaggi di Rufy, ma tutti i fan in generale. Nonostante abbia perso la vita durante l’Arco di Marineford, Eiichiro Oda ha trovato diversi modi per poterlo ridisegnare attraverso alcuni flashback. Durante l’Arco di Wano, ad esempio, i lettori hanno potuto rivederlo nella storia della nazione isolata e dove incontra per la prima volta Yamato. E in una rivelazione a sorpresa, Eiichiro Oda ha spiegato come Ace sia riuscito a sconfiggere un ex Membro della Flotta dei Sette.

Il mangaka della serie shonen aveva in passato parlato dell’ex membro della flotta dei sette noto come Hanafuda. Nel capitolo 1100, si scopre che Ace aveva sconfitto Hanafuda in passato e Oda era più che disposto ad approfondire l’evento passato. E lo fa con uno sketch e un commento descrittivo: “Assomiglia a questo. Il suo nome è “Hanafuda”. Il suo hobby è collezionare i frutti del diavolo degli antichi Zoan. Ciò che sta tramando non è ancora noto. La sua altezza è di 514 cm. Il suo altro nome è “Re delle Lucertole“.

La morte di Ace è ancora considerata una delle più scioccanti e tragiche nella storia dei manga. Sacrificando la sua vita per proteggere quella di Rufy, questo evento ha contribuito a spronare Rufy non solo a diventare il Re dei Pirati ma anche a combattere contro il Governo Mondiale.

One Piece ha tanti progetti in fase di lavorazione. Uno di questi, nonché il più atteso, è la seconda stagione del live-action. Se l’adattamento di Netflix continuerà a seguire le vicende del manga, Ace potrebbe apparire nella prossima seconda stagione. Pugno di Fuoco infatti è apparso per la prima volta nel franchise proprio durante l’Arco di Alabasta, quando Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia stavano cercando di sconfiggere il malvagio Crocodile. Sebbene non sia stata rivelata alcuna data di uscita per la seconda stagione, la produzione è in corso e il suo debutto è previsto per il 2025.

