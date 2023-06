Ci siamo: il primo teaser trailer dedicato al live action Netflix di One Piece si è finalmente mostrato, aprendo in due il pubblico, così come potevamo aspettarci, viste le numerose ipotesi intorno a questo genere di progetti all’interno degli spettatori occidentali.

Il primo trailer della serie live-action di One Piece è stato presentato nell’ambito dell’evento speciale TUDUM, tenutosi in Brasile lo scorso fine settimana e le aspettative di certo non sono state deluse, visto che tutti si aspettavano di vedere le prime immagini del prossimo progetto Netflix in uscita il 31 agosto.

La prima clip è stata condivisa con il mondo durante l’evento dedicato, e ovviamente a presenziare c’era anche il cast ufficiale che da come possiamo vedere su YouTube si è goduta al massimo il trailer, raccolto dai primi 8 episodi da cui è composta la prima serie live action.

La serie live-action di One Piece debutterà su Netflix in tutto il mondo il 31 agosto. La nuova serie di One Piece, della durata di otto episodi di circa un’ora ciascuno, affronterà gli eventi della saga East Blue, riunendo quindi, i primi 5 membri dei Mugiwara, sperando in un proseguo fortunato nel corso degli anni.

One Piece Netflix: il cast del live action reagisce al primo teaser trailer

Da come potete vedere nella clip, nel bene o nel male, il cast è davvero estasiato dal risultato finale, tant’è che l’interprete di Luffy si è anche commosso. Gli darete una possibilità nonostante tutto?

Il cast principale della serie vede Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanj, come leggiamo su CB.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody.

Ancora Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk, Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff, Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan, Celeste Loots nel ruolo di Kaya.

Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko, Sven Ruygrok nel ruolo di Cabaji, Milton Schorr nel ruolo di Don Krieg, Maximilian Lee Piazza nel ruolo del giovane Zoro, Audrey Cymone nel ruolo di Kuina, Albert Pretorius nel ruolo di Buchi e Nicole Fortuin nel ruolo di Ririka.

Fonte Comic Book