One Piece – live-action: svelate nuove immagini ufficiali in occasione del TUDUM

One Piece è in corso da oltre 20 anni e ha sempre intrattenuto i suoi fan non solo con il manga ma anche con l’adattamento anime. Al momento questo si trova nella fase conclusiva della saga di Wano. Quindi tutti gli appassionati non stanno nella pelle di vedere sul piccolo schermo il Gear Fifth di Rufy, che ha risvegliato contro Kaido. Tuttavia non è sicuramente questa l’unica novità che tutti gli appassionati vogliono guardare. Infatti, per la prima volta in assoluto, quest’anno debutterà il live-action di One Piece su Netflix.

Si tratta della prima una serie televisiva live-action sviluppata da Matt Owens e Steven Maeda per Netflix. Prodotto da Tomorrow Studios e Shueisha, che chiaramente pubblica il manga dal 1997. Al momento non abbiamo una data o un periodo di uscita della serie, ma sappiamo che sarà lanciata nel 2023. Eiichiro Oda Oda è pienamente coinvolto in questo progetto e infatti occupa il ruolo di produttore esecutivo della serie insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements. Secondo quanto riferito, la serie inizierà con la saga di East Blue. Adelstein ha anche affermato che il costo di produzione potrebbe stabilire nuovi record. Recentemente abbiamo anche riportato diverse novità sul live-action, ma prima di questo con il presente articolo vogliamo riportare alcune nuove immagini ufficiali del live-action in occasione del TUDUM.

TUDUM è un evento ufficiale di Netflix, che ha il fine di alimentare la passione per le serie TV e i film di tutti i fan in generale. Qui è possibile trovare interviste esclusive, contenuti dietro le quinte, video extra e non solo. E quest’anno l’evento si terrà in Brasile e di seguito riportiamo alcune immagini ufficiale del live-action. Cominciano dall’uniforme della Marina:

A seguire riportiamo i sandali che l’attore che interpreta Rufy, Iñaki Godoy, indosserà. Questo dettaglio aveva già scatenato le prime polemiche. Rufy infatti indossa i sandali, ma la pericolosità degli stunt ha portato a una scelta alternativa, seppur non fedele al manga.

Tra le altre immagini che vogliamo riportare, è possibile riconoscere la fionda usata da Usopp, l’outfit di Cappello di Paglia indossato sempre da Godoy e per concludere è possibile riconoscere il Jolly Roger di Buggy il Cown.

Fonte – TWITTER – newworldartur