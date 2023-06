One Piece: Oda si è pentito di aver disegnato la Flotta dei Sette

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso degli anni, ma pare che Eiichiro Oda si sia pentito di alcuni di questi. Oltre alle tante ciurme, il manga presenta diversi uomini della Marina, Ufficiali e membri del Governo Mondiale. Eiichiro Oda lavora alla lunga e ambiziosa avventura di Monkey D. Rufy da tanti anni e alcuni di questi personaggi stanno debuttando solo nell’ultimo arco narrativo.

Se One Piece è in corso da oltre 20 anni non è solo per via della storia, ma è dovuto anche all’elevato numero di personaggi. E con il presente articolo vogliamo riportare un’aneddoto secondo il quale il mangaka di One Piece ha ammesso di essersi pentito di aver disegnato alcuni personaggi. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP.

Quindi riportiamo che, nel 2017, Oda confessava che inizialmente aveva intenzione di disegnare una storia che si sarebbe conclusa in 5 anni. L’obiettivo dei protagonisti era quello di affrontare i 4 Imperatori del mare.

Il vero motivo per cui One Piece non si è più concluso nei tempi inizialmente programmati dal mangaka, è legato alla Flotta dei Sette. Non era quindi sua intenzione disegnare questi personaggi, ma una volta fatto ha ammesso che avrebbe dovuto disegnarne 2 o massimo 5 invece che 7. E quindi per questo ha ammesso di essersene un po’ pentito.

Effettivamente il manga ha mostrato molto spesso questi personaggi e in molti casi ha visto alcuni subentrare per sostituirne altri. Ricordiamo che la Flotta dei Sette era un un gruppo di sette potenti e temuti pirati che collaboravano con il Governo Mondiale. In cambio la loro taglia era sospesa e quindi non potevano essere considerati un bersaglio della Marina. La loro creazione aveva l’obiettivo arginare il potere degli imperatori e spaventare i nuovi pirati.

Tuttavia, dopo la conclusione dell’arco di Wano, Oda ha finalmente posto fine a questa organizzazione, sostituendoli con i Seraphim, armi bioniche progettate dal gruppo scientifico speciale della Marina per il Governo Mondiale. Ovviamente l’autore di queste armi è Vegapunk e ognuna di queste assomiglia esteticamente e in termini di potere ai precedenti membri.