Tra le uscite Planet Manga del 15 giugno 2023 si segnalano due uscite che uniscono il mondo dei manga con quello di due dei maggiori franchise di intrattenimento occidentali: Secret Reverse, con protagonisti i supereroi Marvel firmati dal creatore di Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi, e il primo volume dell’adattamento di Star Wars: The Mandalorian. Per entrambe le uscite cover regular e variant.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 15 giugno 2023.

Le uscite Planet Manga del 15 giugno 2023

Songgot: Il Punteruolo 5

12,90 €

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT – THE PIERCER

Nella Corea degli anni Novanta si accende lo scontro sindacale fra la direzione dei supermercati francesi Fourmis e i dipendenti. In seguito alla morte di un impiegato, le posizioni si radicalizzano e tutto può succedere…

Boy’s Abyss 7

7,00 €

UN UNICO PENSIERO

Il dolore del coltello che affonda nella carne di Reiji è nulla in confronto al dolce torpore della morte imminente che inizia pian piano a impadronirsi di ogni centimetro del suo corpo. Il ragazzo assapora una sensazione a lungo bramata…

Secret Reverse

10,00 €

Secret Reverse

Variant

12,00 €

KAZUKI TAKAHASHI X MARVEL

Il creatore di Yu-Gi-Oh! fonde la sua passione, i giochi con le carte, con i supereroi Marvel. Iron Man e Spider-Man dovranno vedersela con un nemico che combatte usando uno speciale deck e una macchina da incubo! Un volume unico, totalmente a colori e assolutamente da non perdere!

Ma che Sfacciato! 11

7,00 €

QUAL È IL PROBLEMA SE STAI CON UNO DEI RAGAZZI PIÙ BELLI E DESIDERABILI DEL PIANETA?

Be’, quando si tratta di contatto fisico, Yuki va totalmente nel pallone. E se la ragazza deve imparare a lasciarsi andare, Hakamada non riesce più a trattenere i sentimenti che prova per lei…

Heart Gear 3

Manga Graphic Novel 127

5,20 €

UN’ARENA IN CUI SI COMBATTE IN ETERNO

Valhalla, luogo che profuma di violenza, arti frantumati e polvere, ma su cui non è versata una sola goccia di sangue. Perché al mondo, dopo che l’umanità si è autodistrutta nella terza guerra mondiale, è rimasto un solo essere umano, Roue, e nell’arena a combattere sono i Gear.

Arte 17

5,50 €

È GIUSTO METTERE IN PERICOLO GLI UOMINI DELLA SCORTA?

Il viaggio che sta riportando Arte a incontrare l’amato maestro Leo si rivela sempre più rischioso. La guerra imperversa nei territori fiorentini e la giovane pittrice deve fare i conti con il peso delle proprie azioni e dei propri desideri.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME

Kaijin Reijoh 9

7,50 €

DAL DISEGNATORE DI AKAME GA KILL!

Gli studenti dell’istituto Meido si dirigono verso il Parlamento, occupato dai membri del Kairinto. Mentre Innami affronta Sakazaki e Tsukumo si occupa dei soldati della misteriosa squadra speciale, Asuma tenterà di fermare il fondatore della setta che sta mettendo a ferro e a fuoco il Giappone.

Blue Lock 21

7,00 €

LA CHIAVE PER ARRIVARE AL GOAL

La partita contro il Manshine City sta mettendo in luce gli straordinari progressi compiuti dai ragazzi del Blue Lock. Di fronte alla trasformazione dei compagni, Isagi non può fare a meno di sentir crescere la pressione e in campo deve inventarsi qualcosa…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Star Wars: The Mandalorian 1

Akuma 44

5,20 €

Star Wars: The Mandalorian 1

Variant

Akuma 44

7,00 €

UN’EPOCA IN PREDA AL CAOS

Cinque anni dopo la morte di Darth Vader, i superstiti dell’Impero tramano nell’ombra.

In una galassia senza pace, un solitario cacciatore di taglie Mandaloriano riceve un incarico da un ex ufficiale Imperiale: catturare un obiettivo di cui conosce solo l’età…

Kingdom Hearts II Silver 7

9,00 €

ALL’INTERNO DEL COMPUTER DI ANSEM…

Sora, Pippo e Paperino devono aiutare Tron, il programma di sicurezza del sistema, a riprendere il controllo del DTD… altrimenti per loro sarà la fine! Riusciranno a liberarsi in tempo per salvare la città?