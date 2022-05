Marvel’s Secret Reverse: il manga supereroistico condivide un nuovo video

Marvel’s Secret Reverse: il nuovo manga firmato dall’autore di Yu-Gi-Oh!

Qualche anno fa la Marvel ha collaborato con alcuni importanti creatori di manga che hanno dato vita a uscite divertenti come Deadpool: Samurai ad esempio.

Una delle collaborazioni più interessanti è stata una storia speciale di Iron Man e Spider-Man realizzata dal creatore della serie Yu-Gi-Oh Kazuki Takahashi, in cui i due eroi Marvel affrontano un cattivo fomentato dai gadget del gioco di carte per bambini.

Questa nuova serie immagina come sarebbe stato se questi eroi Marvel avessero affrontato un cattivo con poteri ispirati ai personaggi di Yu-Gi-Oh, creando un qualcosa di particolare, mai visto prima.

Per celebrare l’uscita del nuovo manga, Viz Media ha condiviso un interessante promo del manga che dà ai fan un’idea dei rifacimenti di Spider-Man e Iron Man da parte dell’importante creatore e del suo sorprendente villain! Come sempre, in calce potete visionare il video:

Viz Media pubblicherà Marvel’s Secret Reverse a partire dal 14 giugno, e ha anticipato il manga come segue: “Nell’epico team-up tra Iron Man e Spider-Man del creatore di Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi, Tony Stark si reca in Giappone per partecipare a una convention di giochi.

Ad attenderlo c’è Reijiro Kaioh, l’amministratore delegato di un’azienda di giochi di carte di fama mondiale. Kaioh intende presentare una nuova e straordinaria macchina da gioco, ma l’inventore e il suo dispositivo non sono affatto quello che sembrano…”

Per chi non conosce Takahashi, l’artista è noto soprattutto per il suo lavoro su Yu-Gi-Oh. Ha iniziato la sua carriera nel 1982 e ha svolto diversi lavori prima di ottenere un successo con Yu-Gi-Oh nel 1996.

La serie di successo ha dato vita a videogiochi, film e a un gioco di carte collezionabili molto popolare in tutto il mondo. Se volete vedere come gestisce l’Universo Marvel, avrete presto l’occasione di scoprire la sua visione!

Una storia sicuramente interessante, capace di attirare sia i fan di casa Marvel, sia quelli di Yu-Gi-Oh! trascinandoli in qualcosa di completamente nuovo e divertente da leggere, ammirare e sfogliare!