Sakamoto Days: annunciata la seconda stagione al Jump Festa

Sakamoto Days è tra le serie shonen ad aver conquistato rapidamente i lettori del manga in tutto il mondo per il suo stile originale e il successo riscosso ha portato alla realizzazione di un adattamento anime. Dopo la prima stagione, i fan saranno entusiasti di scoprire che l’evento Jump Festa ’26 ha annunciato, con un nuovo trailer, che è attualmente in lavorazione la seconda stagione dell’anime tratto dal manga scritto e disegnato da Yuuto Suzuki.

La prima stagione dell’anime è stata presentata in anteprima su TV Tokyo e sui canali affiliati l’11 gennaio, debuttato contestualmente anche su Netflix. La seconda parte della prima stagione è stata rilasciata successivamente, il 14 luglio. La serie televisiva di Sakamoto Days è prodotta dallo studio di animazione TMS Entertainment, che ha affidato la regia a Masaki Watanabe e la supervisione della sceneggiatura a Taku Kishimoto.

Suzuki ha pubblicato un one-shot intitolato “Sakamoto” su Jump Giga a dicembre 2019, per poi lanciare il manga principale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a novembre 2020. Il successo del manga ha persino conquistato mangaka di successo internazionale come Hiromu Arakawa, che ha consigliato di leggere la serie in un commento presente nel sesto volume.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale, Taro Sakamoto, un tempo temuto da tutti i cattivi e ammirato dai sicuri in quanto considerato l’assassino per eccellenza. Tuttavia, dopo anni passati ad uccidere con destrezza e inaudita ferocia, Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di abbandonare il lavoro da sicario per sposarsi con lei e metter su famiglia, aprendo un mini-market e mettendo su peso. Così, il membro di spicco dell’Ordine si trasforma in tizio paffuto che conduce una vita completamente diversa e opposta, ma dovrà proteggere la sua famiglia dal passato che lo tormenta.

Il successo della serie ha portato alla realizzazione di un adattamento cinematografico live-action che uscirà il 29 aprile. Ren Meguro, membro di Snow Man, interpreta Tarō Sakamoto, e Fumiya Takahashi interpreta Shin Asakura. Yūichi Fukuda, che ha già lavorato al live-action di Gintama si occuperà della regia e della sceneggiatore del film.