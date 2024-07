Tra le uscite Marvel targate Panini del 4 luglio 2024 troviamo i volumi dedicati al nuovo Punisher e a White Widow, Yelena Belova.

Inoltre continua la saga di Daredevil di Saladin Ahmed e Aaron Kuder, arriva una storia mai narrata delle prime Secret Wars, Spider-Man 2099 incontra i personaggi horror del futuro e arriva la riedizione in versione Masterwork della breve serie cult Omega lo Sconosciuto di Steve Gerber e Mary Skrenes.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 4 luglio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 4 luglio 2024

Daredevil 7

Devil e i Cavalieri Marvel 152

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #7

Il lupo è alla porta. Le entità demoniache che stanno cercando di assumere il controllo delle persone care a Daredevil si stanno rivelando per quello che sono: i sette peccati capitali!

Queste forze misteriose hanno reso la vita di Padre Matt un vero inferno!

Gli eventi che hanno tormentato la sua missione di sacerdote lo hanno messo in rotta di collisione…

…con un celebre mutante artigliato, il solo e unico Wolverine!

Punisher: Proiettile in Arrivo

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Punisher (2023) #1/4

L’uomo è diverso, la missione è la stessa!

Frank Castle è scomparso, ma il male permane… e ci sarà sempre qualcuno pronto a punire chi lo commette.

Un misterioso vigilante agisce nell’ombra e getta nel panico i criminali. Ma chi è il nuovo Punisher? Qual è la sua storia? E soprattutto, riuscirà a portare a termine la sua missione o morirà nell’intento?

Domande che troveranno risposta in una storia completa che ci propone una versione inedita del più amato degli antieroi Marvel.

White Widow: Benvenuti a Idylhaven

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: White Widow (2023) #1/4

Superspia, agente ribelle, ombra della Vedova Nera.

Yelena Belova è stata molte cose, ma la novità sarà diventare un’eroina a tutti gli effetti.

Ma proprio quando inizia ad abituarsi alla vita in periferia, il cambiamento arriva sotto forma di Armament, una società che sembra infiltrarsi in ogni aspetto della piccola città di Idylhaven.

La Vedova Bianca in un’avventura adrenalinica in cui ogni singolo errore potrebbe costarle tutto!

Miguel O’hara : Spider-Man – Attento ai Mostri!

14,00 €

Contiene: Miguel O’Hara: Spider-Man (2023) #1/5

Continua la nuova saga del futuro concepita da Steve Orlando!

Il Tessiragnatele di domani ritorna per affrontare le creature più raccapriccianti di Nueva York!

Pronti per le versioni 2099 di Simon Garth, Terror Inc., Licantropus, l’Uomo Cosa e Dracula?

Un volume dedicato agli appassionati dei mostri più iconici della Casa delle idee!

Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld (2023) #1/4

Una storia mai narrata avvenuta durante le Guerre Segrete originali!

Una forza misteriosa proietta Spider-Man e il suo nuovo costume simbiontico in nuovi e inquietanti mondi!

Ad aiutarlo, eroi come la Torcia Umana, Falcon e Daredevil! Ma cosa potranno fare contro la squadra composta dall’Uomo Assorbente, Hobgoblin, Electro e… Zemo?!

Tom DeFalco e Pat Olliffe si riuniscono per una storia tutta azione a tinte nostalgiche, realizzata in occasione del quarantennale dello storico evento!

Thor 5

L’Eredità di Thanos

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: Thor (2020) #25 (II/III), #27/30, Thanos: Death Notes (2022) #1

Uno scontro tra i possenti monarchi Marvel! Thor, il re di Asgard, contro Venom, il Re in Nero!

Uno scontro senza precedenti, ma il Dio del Tuono ed Eddie Brock dovranno mettere da parte i loro dissidi per salvare la Terra.

Thanos è creduto morto, ma il Tonante ha avuto una visione del suo ritorno…

Oscuri presagi si abbattono sul mondo del figlio di Odino e su tutto l’universo.

Omega lo Sconosciuto 1

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Omega the Unknown (1976) #1/10, Defenders (1972) #76/77

James-Michel Starling, un ragazzo dal passato misterioso, scopre di essere in qualche modo legato all’ambigua entità nota come Omega.

Ma qual è veramente il loro rapporto, e quali segreti nasconde?

Domande che troveranno risposta grazie all’intervento del nongruppo Marvel per eccellenza: i Difensori!

In parte romanzo di formazione, in parte avventura supereroica, una serie amatissima cocreata da uno dei fumettisti più geniali e innovativi di sempre: Steve Gerber!

New Avengers di Brian M. Bendis 2

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: New Avengers (2005) #32/64, New Avengers Annual (2006) #2/3, New Avengers: Illuminati (2007) #1/5, Secret Invasion: Dark Reign (2009) #1, Free Comic Book Day 2009 Avengers (2009) #1, Amazing Spider-Man (1963) 601 (II), Dark Reign – The List: Avengers (2009) #1, New Avengers: Finale (2010) #1, Breaking Into Comics The Marvel Way! (2010) #1 (VI)

I ribelli Luke Cage, Spider-Man, Wolverine, Ronin, Spider-Woman, Dr. Strange e Iron Fist sono divenuti dei fuorilegge.

La scoperta di una massiccia infiltrazione di agenti Skrull tra le file degli eroi terrestri mina la fiducia tra loro!

Cosa è successo agli alieni durante House of M? Che ruolo giocano gli Illuminati?

Contiene le storie legate a Secret Invasion, Dark Reign e Assedio!