White Widow, la nuova miniserie dedicata a Yelena Belova

Già coprotagonista dell’ultima serie di Black Widow, Yelena Belova sarà protagonista della nuova miniserie di quattro numeri White Widow, annunciata in anteprima da The Mary Sue.

In WHITE WIDOW #1, la scrittrice Sarah Gailey (Buffy l’Ammazzavampiri, Eat the Rich) unirà le forze con Alessandro Miracolo (OBI-WAN, YODA) per un nuovo capitolo della vita di uno degli antieroi più enigmatici della Marvel. Superspia. Agente ribelle. L’ombra della Vedova Nera. Yelena Belova è stata molte cose, ma per lei è nuova l’idea di diventare un’eroina a tutti gli effetti. Ora che è finalmente libera di scegliere la sua strada, chi diventerà?

Witness the return of Yelena Belova. 💥 The super spy sets off on her own adventure in ‘White Widow’ #1, on sale this November: https://t.co/1FUtLFPGUo pic.twitter.com/vAmCsmCxdP — Black Widow (@theblackwidow) June 30, 2023

A proposito della scrittura della nuova serie, Sarah Gailey ha dichiarato a The Mary Sue: “Sono felicissima di lanciare White Widow in una serie tutta sua! Yelena Belova è un personaggio incredibile che merita l’indipendenza, la comunità e l’opportunità di uccidere alle sue condizioni. Avere la possibilità di lavorare con questo team della Marvel è un’emozione. Non vedo l’ora che il mondo veda cosa abbiamo in serbo io e Alessandro!”.

Apparsa per la prima volta nella miniserie Black Widow del 1998 di Devin Grayson e J.G. Jones (anche se in realtà era stata brevemente introdotta in una comparsata in Inhumans poco prima dell’uscita del primo numero), Yelena Belova ha avuto una lunga carriera da antagonista nei comics prima di riconciliarsi con Natasha Romanova e assumere l’alias di White Widow. Negli ultimi tempi è stata protagonista anche dello special Widowmakers: Red Guardian and Yelena Belova e della miniserie Winter Guard.

L’annuncio della miniserie dedicata a White Widow può essere visto come il primo prodotto orientato all’uscita nelle sale di Thunderbolts, il film Marvel Studios che vedrà tra i protagonisti Yelena Belova, interpretata come in Black Widow e in Hawkeye da Florence Pugh. Originariamente previsto in uscita il 27 luglio 2024, la produzione del film è attualmente ferma a causa dello sciopero degli sceneggiatori, motivo per cui l’approdo in sala è slittato al 20 dicembre 2024.