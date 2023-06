Lucca Comics & Games 2023: il poster e i primi ospiti confermati

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Lucca Comics & Games 2023, che si svolgerà dall’1 al 5 novembre nella città toscana e avrà come tema TOGETHER, ovvero “un invito a riscoprire il valore della comunità e della condivisione delle proprie passioni, in un viaggio avventuroso che non è dissimile da quello compiuto dai nostri personaggi preferiti nei fumetti, nelle serie tv e nei giochi da tavolo.”

Il poster ufficiale dei gemelli Hanuka

La più importante fiera del fumetto d’Italia ha deciso di far rappresentare questo concetto a due talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l’illustratore Tomer Hanuka. La loro immagine cattura l’essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival. Il making di questo lavoro e la loro opera, di ciascuno e in coppia, sarà illustrata in una doppia mostra a Palazzo Ducale.

Davanti al tema “Together” e al facile rischio di un’ode al “volemose bene” di facciata, i due hanno deciso di proporsi in una composizione che ha la ricchezza simbolica di una carta dei Tarocchi. Verso le torri di Lucca, avvolte da piante rigogliose e addobbate a festa, si muove un drago orientale che nasce come una linea di luce dal cielo e si annoda in un simbolo di infinito, a rappresentare la vastità delle storie e delle passioni condivise dai viaggiatori. Rappresenta l’arte, il disegno, la passione comune che unisce i visitatori e le visitatrici del festival, rappresentati come una banda di eterogenei personaggi. “Ci sono tanti modi di stare insieme” – afferma Tomer – “a volte si può anche stare insieme agli altri stando in disparte, soli con se stessi”.

In bilico tra rappresentazione figurativa e cromie astratte, tra la semplicità del reale e la complessità del pensiero – l’opera di Asaf e di Tomer rappresenta al meglio la capacità di raccontare la complessità del Reale raggiunta dall’illustrazione e dal fumetto. Sono Arti che solo una manciata di anni fa erano considerate “minori”, e che invece proprio grazie alla loro capacità di comunicare e coinvolgere la collettività hanno trovato un modo straordinario di diventare strumenti per leggere il mondo in cui viviamo, per orientare la nostra vita e guidare, ognuno nel proprio videogioco in prima persona, a una meta che esiste solo se la pensiamo insieme.

Gli ospiti e le mostre di Lucca Comics & Games 2023

Il viaggio di un Maestro tra mostri, luci e tenebre dell’umanità. Tra gli annunci più attesi dal pubblico di lettori e lettrici, le prime novità legate al mondo del fumetto e dei manga, a partire da un ospite d’eccezione, che con la sua visione lucida e geniale è capace di raccontare attraverso opere visionarie le complesse sfaccettature del presente. Una capacità che è stata premiata da oltre 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo e dalla consegna dei riconoscimenti più autorevoli e prestigiosi: dallo Shogakukan Manga Award passando per l’Eisner Award, e ben quattro Gran Guinigi vinti come miglior fumetto seriale nel 2004, 2010, 2012 e 2021 (per Monster, Pluto, Billy Bat e Asadora!). Stiamo naturalmente parlando di Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia. Grazie alla collaborazione con Panini Comics, dal 2 al 5 novembre il Sensei incontrerà i fan in una serie di eventi e firmacopie.

Un vero Boy irlandese. Arriva invece direttamente da New York – ma è originario dell’Irlanda del Nord – il secondo, grande ospite di Lucca Comics & Games 2023, in collaborazione con Panini Comics e con SaldaPress: un artista intelligente, acuto, irriverente, intimamente legato agli anni ’90 con il suo stile che mescola sapientemente ironia e spettacolo, anche estremo, pronto a sorprendere sempre il pubblico con le sue opere. Da Preacher e The Boys (entrambi adattati per la TV), passando per Hitman, Crossed, Marjorie Finnegan – Ladra temporale e Ribbon Queen, oltre alle serie di successo Punisher e Fury per Marvel, Garth Ennis ha cambiato per sempre il mondo del fumetto e a Lucca Comics & Games sarà possibile vedere dal vivo alcune delle sue tavole più iconiche, esposte in una mostra a Palazzo Ducale a lui dedicata. L’autore, che verrà per la prima volta nel nostro Paese, sarà presente in tutte le giornate di festival per incontrare lettori e lettrici in panel dedicati e sessioni di firme nei padiglioni Panini e SaldaPress.

Un capolavoro a fumetti va in scena. Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il Graphic Novel Theatre, progetto ideato da Emanuele Vietina e curato da Cristina Poccardi, che in questi anni ha selezionato e prodotto le trasposizioni teatrali di grandi opere a fumetti italiane. Quest’anno la sfida che porta il festival a indossare i panni di produttore culturale e di contenuti inediti si fa ancora più emozionante perché per la prima volta sarà portata sul palco l’opera di uno straordinario autore internazionale: Blankets di Craig Thompson. Una storia autobiografica potente e romantica, in cui lo sviluppo di complessi rapporti famigliari si intreccia con la nascita di un amore esplosivo, capace di travolgere i lettori e ora anche gli spettatori che assisteranno a questo esclusivo progetto. L’adattamento e la regia sono affidati a Francesco Niccolini, già protagonista a Lucca dei graphic novel theatre Lucrezia Forever! e L’Oreste. Il debutto – in programma mercoledì 1° novembre al Teatro del Giglio – sarà accompagnato nel foyer da una mostra di tavole originali tratte dall’opera. E Rizzoli Lizard – che festeggia i suoi primi 30 anni di attività – porta a Lucca proprio il padre di questo seminale capolavoro: Craig Thompson, autore anche di Habibi e vincitore di due Eisner Awards e due Ignatz Awards, torna a Lucca dove presentò proprio Blankets vent’anni fa. “L’entusiasmo del pubblico fu travolgente – ricorda Thompson nell’introduzione alla nuova edizione italiana – nacquero anche delle amicizie che durano tuttora”.

Un autore che rompe gli schemi. Un esordio a soli diciassette anni, una carriera ricca di collaborazioni con i maggiori editori di comics americani, i più grandi esponenti del mondo della sceneggiatura e le più importanti produzioni cinematografiche e televisive: da oltre cinquant’anni Howard Chaykin trasferisce nelle sue storie la sua attitudine provocatoria e trasgressiva. Con opere che hanno fatto la storia del fumetto statunitense come Black Kiss, American Flagg!, Time2 e The Divided States of Hysteria ha dato vita in maniera magistrale a supereroi, prostitute, transessuali, veterani di guerra, musicisti jazz, cospiratori e a tanti altri personaggi che costellano una carriera come autore di fumetti – e non solo – vissuta sempre con rabbiosa fiducia nel potere dirompente della narrazione. Una narrazione che il pubblico potrà scoprire nella mostra a lui dedicata, allestita alla Fondazione Banca del Monte: un’ampia retrospettiva realizzata con opere non pubbliche di collezionisti italiani e alcuni dei suoi lavori più recenti. L’autore sarà presente al festival ospite di SaldaPress, che porterà tra gli altri l’Omnibus di Black Kiss, l’iconoclasta The Divided States of Hysteria contenente pagine inedite tra cui un finale alternativo e, in anteprima, il primo volume della trilogia Hey Kids! Comics! e Midnight of the Soul.

Il ritorno dei Giganti. Ci sono nomi che hanno segnato indelebilmente la storia del fumetto mondiale con le loro opere iconiche, plasmando l’immaginario collettivo con i loro personaggi senza tempo e Don Rosa sicuramente è uno di questi. Da molti considerato l’erede di Carl Barks, con la sua saga Saga di Paperon de’ Paperoni (The Life and Times of $crooge McDuck) ha conquistato negli Stati Uniti il prestigioso Eisner Award, e oggi torna a Lucca con Panini Comics, dopo la sua ultima partecipazione nel 2019 (a 24 anni dall’edizione del festival in cui aveva conquistato il Gran Guinigi come miglior disegnatore). Presente tutti i giorni di Lucca Comics & Games, il pubblico potrà conoscere l’autore statunitense nel corso di incontri e firmacopie.

Ma se si parla di superstar del fumetto americano, un altro nome è tra i primi citati da ogni appassionato di comics: quello di chi ha iniziato a lavorare nella “Casa delle Idee” a soli 23 anni, disegnando varie storie tra cui X-Men #1, il fumetto che ancora oggi detiene il primato di più venduto della storia. Torna a Lucca Comics & Games dopo 11 anni Jim Lee: disegnatore, scrittore e imprenditore che dopo aver lasciato la Marvel ha fondato la Image Comics, per approdare infine in DC per dedicarsi solo ed esclusivamente al disegno. La lunga e fruttuosa collaborazione con la casa editrice di Burbank ha dato vita a tavole iconiche come quelle di Batman: Hush, Superman: Per il domani e Justice League. Vincitore di svariati premi, tra i quali l’Harvey, l’Inkpot e il Wizard Fan, da maggio ha assunto una delle cariche più alte in DC diventandone President, Publisher e Chief Creative Officer. Dal 2 al 5 novembre i fan potranno incontrarlo e celebrarlo dal vivo a Lucca presso il padiglione Panini, nel suo primo viaggio all’estero nel suo nuovo ruolo.