Boruto: il capitolo 9 rivela il problema di Boruto con il Karma

La seconda parte del manga di Boruto: Two Blue Vortex ha iniziato a preparare il terreno per il conflitto principale. E infatti il capitolo più recente ha rivelato il nuovo problema di Boruto Uzumaki legato al Karma. Il manga disegnato di Ikemoto è tornato dopo una lunga pausa introducendo tutti i personaggi della serie con un salto temporale di tre anni. E i capitoli pubblicati finora hanno rivelato quanto il protagonista del sequel sia diventato più forte da quando è stato costretto a lasciare il Villaggio della Foglia.

Tuttavia è emerso che Boruto abbia anche una debolezza significativa. Al momento il vero nemico per il giovane Uzumaki è la Bestia a Dieci Code, anche se ricordiamo che l’avversario finale sarà Kawaki. Il figlio adottivo di Naruto, infatti, deve ancora avere un confronto con Boruto. La situazione è cambiata con il nuovo capitolo del manga sequel, con Boruto e Kawaki che si sono rivisti. E in questa occasione Kawaki si è reso conto di quanto fosse carente rispetto a Boruto. Ma quando ha usato le sue abilità di sigillo Karma, queste hanno rivelato che il giovane Uzumaki non sembra avere un controllo totale.

Il capitolo 9 di Boruto: Two Blue Vortex riporta Kawaki in azione e Boruto ritorna al Villaggio della Foglia quando i Dieci Code iniziano a muoversi su Himawari. Nonostante questo problema, Kawaki decide di andare prima da Boruto per risolvere il loro rancore, e il figlio del settimo Hokage riesce sostanzialmente a sconfiggerlo all’istante come risultato dei suoi Intesi allenamenti durante i suoi pochi anni di allenamento.

È allora che Kawaki inizia ad attivare il suo Karma per compensare, e così facendo entra in risonanza con quello del primogenito di Naruto. Quest’ultimo, tuttavia, ha molto meno controllo sul Karma rispetto a Kawaki e cerca attivamente di non perderlo per evitare di mantenere il controllo il più possibile. La serie sequel ha già abituato i fan a vedere come può essere il ninja biondo quando il Karma prende completamente il sopravvento controllandolo, e probabilmente adesso sarebbe ancora più pericoloso visto quanto è diventato più forte.

Fonte – Comicbook