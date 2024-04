Tra le uscite Planet Manga del 25 aprile 2024 troviamo il quinto volume di Bakuman e l’undicesimo di Yu-Gi-Oh! Complete Edition, oltre che tanti altri titoli tra cui numerosi numeri di Bleach e di Jujutsu Kaisen che da tempo non erano disponibili.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 25 aprile 2024.

Le uscite Planet Manga del 25 aprile 2024

Bakuman! 6

7,50 €

LA MALEDIZIONE DEGLI AUTORI DI MANGA COMICI? SFORNARE DI CONTINUO NUOVE GAG!

Per rendere la serie Tanto un successo, Takagi si sta spremendo come un limone, e con il tempo le idee iniziano fatalmente a scarseggiare. La sua esperienza come sceneggiatore di gag manga finirà presto?

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 11

14,90 €

SULLA TERRIFICANTE ISOLA ARTIFICIALE DI ALCATRAZ VA IN SCENA LA FINALE DEL TORNEO DI BATTLE CITY

Spinto da tremila anni di rancore, Marik Ishtar è pronto a tutto pur di trionfare, anche se ciò significa sacrificare… il suo alter ego! Yugi Muto è altrettanto determinato a prevalere. Chi si aggiudicherà il titolo di Re dei duelli?

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 10

13,00 €

LA CONQUISTA DEL CASTELLO DI BABA YAGA

L’operazione contro la strega Arachne si avvia alla conclusione e gli studenti della DMWA, in vista di un difficile futuro, devono cercare di trarre quanti più insegnamenti possibile dagli scontri che hanno sostenuto.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Gantz:E 6

7,90 €

SI CONCLUDE LO SCONTRO CON IL GRANDE COMANDANTE, IL BODHISATTVA DALLE MILLE BRACCIA SENJU!

Chi potrà sopravvivere all’ennesima battaglia senza esclusioni di colpi alla quale i giocatori di Gantz sono costretti a partecipare? E come sarà il ritorno alla vita normale per coloro che riusciranno a farcela?

Boy’s Abyss 12

7,00 €

CHE VOLTO HA L’ABISSO?

Per Esemori, Yuko è l’amore incompiuto, la donna maledetta di cui racconterà nei romanzi fino alla morte. La professoressa Shibasawa non ha timore di guardare in faccia un demone dalle sembianze femminili e di dissotterrare inquietanti segreti…

Konosuba! – This Wonderful World 18

5,90 €

RISPETTARE GLI ACCORDI

Ricevuta una formale richiesta di aiuto dalla piccola Iris, Kazuma, Megumin, Darkness e Aqua partono alla volta del regno di Elroad, dove dovranno presiedere all’incontro fra la principessina e il suo riottoso promesso sposo…

Triage X 27

7,90 €

TRASFIGURATA IN UN ESSERE SUPERIORE

Ryu è apparso davanti ad Arashi perché Reika Togo si è liberata del fardello del corpo. Come a voler chiarire la vicenda dall’inizio, Reika rivive il passato con Arashi, ma le sue parole porteranno davvero alla fine del caos?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Giant Killing 59

5,50 €

Blue Exorcist 2

5,20 €

Rin vuole diventare un esorcista. Dopo aver scoperto che nelle sue vene scorre il sangue di Satana, intende usare il potere del suo lato demoniaco per combattere il signore delle tenebre e vendicare così la morte di una delle persone che gli erano care. Nel luogo in cui ha iniziato l’addestramento lo attendono molte prove. Troverà buoni amici, ma anche potenziali nemici. Perché essere il figlio di Satana rende bersagli di molte attenzioni… non tutte benevole!

Sidooh 22

7,00 €

Shotaro e Gentaro sono riusciti a fuggire dalla fortezza del “Villaggio dal cuore puro”, lasciando sul campo il giovane Riyan. Ma ora a Kyoto li attende una battaglia ancora più ardua: la più sanguinosa guerra civile della storia giapponese!

Sidooh 23

7,00 €

Bleach 2

5,20 €

Secondo appuntamento con l’incredibile opera di Tite Kubo, uno dei manga-autori più osannati del momento. Mentre Ichigo comincia a scoprire cosa significhi essere un dio della morte, Rukia ingaggia un combattimento contro un hollow assieme a un insolito compagno di squadra… Chad! Scoprirete inoltre in questo numero che il mondo degli dei della morte non è solamente pericoloso, ma anche un luogo fitto di stranezze e misteri…

Bleach 4

5,20 €

A volte esistono cose peggiori che fare il dio della morte. Per esempio, essere costretti a partecipare all’esibizione del famoso medium Don Kanonji! Ichigo si trova “obbligato” ad assistere allo spettacolo con tutti i suoi amici. E a ritmo del motto “Spirits are always with you”, Don Kanonji si appresta a esibirsi in un esorcismo che vi lascerà tutti senza fiato… dal ridere? Dalla suspense? State a vedere!

Bleach 9

5,20 €

L’obiettivo è uno solo: salvare la vita di Rukia! Per farlo, Ichigo e i suoi compagni devono prima affrontare le insidie del Dangai, il mondo proibito. Hanno solamente pochi minuti per attraversarlo, prima che il portale di accesso alla Soul Society si chiuda per sempre, imprigionandoli nel mondo a metà strada tra la terra e l’aldilà. Ce la faranno? Scopritelo in questo numero!

Bleach 66

5,20 €

Una battaglia non è solo un confronto di forza fisica, ma anche di intelligenza. E quando la mente è quella di Mayuri Kurotsuchi, lo shinigami che approfitta di ogni situazione per fare i suoi inquietanti esperimenti, lo scontro si preannuncia memorabile!

Bleach 69

5,20 €

L’attacco di Yhwach al Palazzo del Re degli Spiriti ha messo in moto una serie di cambiamenti inarrestabili nella Soul Society. Mentre gli shinigami organizzano la controffensiva, nello schieramento avversario qualcuno trama nell’ombra inseguendo i propri scopi personali.

Bleach 72

5,20 €

Lo sapevate il detto? Dietro ogni grande uomo, si dice ci sia una presenza femminile. Vale anche per uno degli shinigami più forti e singolari della Soul Society? Lo scopriremo quando, per avere la meglio in un combattimento disperatamente arduo, mostrerà per la prima volta il suo bankai!

Bleach 73

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 2

Manga Hero 36

5,20 €

NON CERCARE MAI DI RAGIONARE CON UN DEMONE…

…Sempre che non ti piacciano le pessime sorprese! La prima missione di Yuji Itadori e dei suoi amici dell’Istituto di Arti Occulte ha una deriva incontrollabile e fa emergere il lato oscuro del mondo della stregoneria.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 5

Manga Hero 40

5,20 €

LA PIÙ TERRIBILE VERITÀ SUL MONDO DELL’OCCULTO? NON ESISTONO REGOLE CERTE PER ACQUISIRE IL POTERE!

Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto… Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 6

Manga Hero 41

5,20 €

PUOI APPRENDERE DAVVERO I SEGRETI DELLE ARTI OCCULTE IN UN SOLO MODO…

…Devi trovarti di fronte uno spirito maledetto che ti vuole morto e fare del tuo meglio per restare vivo! Gli studenti delle scuole di Kyoto e Tokyo si scatenano sul campo di battaglia, mentre Itadori è sul punto di conoscere una grande verità sull’uso del suo potere…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 7

Manga Hero 42

5,20 €

SCONTRI, ENTITÀ MALEFICHE E STREGONERIA IN UN GRANDE DARK ACTION

Un vero praticante di arti occulte non si tira mai indietro, che si tratti di fronteggiare uno spirito sanguinario o… giocare a baseball! Fra corse disperate verso la casa base e il misterioso mondo dei luoghi maledetti, resterete senza fiato…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 9

Manga Hero 44

5,20 €

NEL MOMENTO CRUCIALE DELLA MISSIONE DI GOJO E GETO, UN COLPO DI SCENA LASCIA TUTTI SOTTO SHOCK…

Mentre gli eventi precipitano verso una direzione sconosciuta, nell’animo di qualcuno iniziano a germogliare sentimenti inquietanti… Il mondo dell’occulto rivela il suo lato più spaventoso!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 10

Manga Hero 45

5,20 €

IL PERSONAGGIO PIÙ DARK DELLA SAGA METTE IN ATTO IL SUO PIANO

Se sei uno stregone nero molto arrabbiato con una certa categoria di esseri umani e completamente privo di qualsiasi freno inibitorio, fino a che punto sei disposto ad arrivare per dare una lezione a chi se lo merita?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 11

Manga Hero 46

5,20 €

A Shibuya va in scena una sfida decisiva. Infuria lo scontro fra l’Istituto di arti occulte e chi è pronto a mandare in pezzi il delicato equilibrio su cui si regge il mondo. Prepariamoci a un colpo di scena sconvolgente!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 12

Manga Hero 47

5,20 €

QUANDO UNO STREGONE DECIDE DI FARE SUL SERIO, NON HAI IDEA DI QUELLO CHE TI ASPETTA…

Mentre Satoru Gojo è sotto scacco da parte del nemico, i suoi alleati entrano in azione con le loro stupefacenti tecniche. E un imprevisto renderà ancora più movimentato il campo di battaglia…