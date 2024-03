La Guerra dei Mille Anni di Bleach farà il suo ritorno quest’anno, narrando la lotta della Soul Society contro il Wandenreich. Mentre il futuro di Ichigo Kurosaki è un mistero una volta che l’anime della Guerra dei Mille Anni arriva alla sua conclusione, la serie shonen e continua a creare molti eventi per i fan dell’anime per celebrare il franchise. A partire dal mese prossimo, una nuova mostra aprirà le sue porte in Giappone per celebrare la creazione di Tite Kubo, mentre lascia intuire futuri progetti per onorare il ventesimo anniversario dell’adattamento anime.

Nell’ultima volta che abbiamo lasciato la Soul Society nella Guerra dei Mille Anni, Ichigo e i suoi alleati umani erano appena arrivati per assistere alla caduta della Guardia Reale di fronte a Yhwach. Il Wandenreich ha ucciso parecchi Shinigami da quando è entrato in scena in questa nuova stagione dell’anime, ma il loro capo era più che felice di sacrificare le loro vite per raggiungere i suoi obiettivi.

Al momento, lo Studio Pierrot non ha rivelato quando possiamo aspettarci il ritorno di Bleach sul piccolo schermo, anche se il ritorno dell’adattamento anime è uno degli eventi più attesi del mondo degli anime per il 2024. Che Bleach continui oltre la Guerra dei Mille Anni, la Soul Society ha ancora molte battaglie sanguinose prima che la serie più recente giunga alla sua conclusione.

Bleach: annunciata la nuova mostra per l’anniversario del franchise

La prossima mostra aprirà i battenti a Yokohama, in Giappone, il 26 aprile del prossimo mese, con il titolo di “Bleach – Il Luogo del Coraggio”. La mostra sicuramente presenterà opere originali sia dell’anime che del manga, anche se i dettagli sono pochi e lontani. Quindi, se vi trovate a soggiornare in Giappone durante il periodo di aprile, sappiamo che potete ammirare questa meravigliosa mostra celebrativa di Bleach.

BLEACH will be holding a Special Exhibition titled 'BLEACH – THE LOCUS OF BRAVE' in Yokohama starting April 26th, 2024. Series will be holding more projects to commemorate the 20th Anniversary of its anime adaptation. More information in the future. pic.twitter.com/AucavWMqIY — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 14, 2024

Fonte Comic Book