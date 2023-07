Yu-Gi-Oh! A quanto pare è l’anime più apprezzato del pubblico degli anni novanta. Infatti secondo le ultime votazioni la serie TV che adatta il noto TGC ha battuto cult dell’animazione come Dragon Ball, Hunter x Hunter e anche Berserk, diventando una perla indiscussa per gli appassionati di animazione nipponica.

La pagina Facebook Anime Tournament ha recentemente organizzato una gara a 32 concorrenti per stabilire la migliore serie di anime degli anni ’90, e tra questi presenziavano gli anime più importanti e rilevanti di quell’epoca, diventati poi dei cult all’interno dell’epoca moderna.

Yu-Gi-Oh!, che ha vinto con 9,9k voti rispetto al secondo classificato, che ne ha ottenuti 7,1k, è stata quella più apprezzata dal pubblico e a quanto pare la vittoria è stata anche schiacciante su opere ancora oggi amate dal pubblico come Berserk e anche Dragon Ball: un risultato altamente incredibile.

Le medaglie d’argento e di bronzo sono andate rispettivamente a Neon Genesis Evangelion e a Dragon Ball Z. Yu-Gi-Oh! Ha raggiunto la vittoria dopo aver battuto Digimon Adventures, Sailor Moon e Initial D prima di accedere alla finale. Inoltre nel corso delle votazioni ci sono state rilevanti sorprese, come leggiamo su CBR.

Yu-Gi-Oh!: l’anime è il più apprezzato degli anni novanta secondo un sondaggio

Per esempio Cowboy Bebop, che molti si aspettavano arrivasse fino in fondo, è stato incredibilmente battuto da un’atra storia cult come Initial D. Molti sono stati sorpresi anche dal fatto che Neon Genesis Evangelion abbia battuto l’iconico Yu Yu Hakusho in semifinale. Tra gli altri anime in gara, Berserk 1997, Hunter x Hunter, Trigun, Pokemon e altri ancora.

Nonostante le varie sorprese iniziali se si pensa a Yu-Gi-Oh! Attentamente sappiamo benissimo il suo valore, e di come quest’ultimo sia riuscito nel corso degli anni a mantenere la sua nomea grazie anche al TGC, ancora oggi uno dei giochi di carte più apprezzati e giocati insieme a Magic.

Fonte CBR – Facebook