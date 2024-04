Studio Ghibli: Miyazaki nominato il regista di anime più influente dell’anno

L’influenza di Hayao Miyazaki sul mondo degli anime è senza dubbio ampiamente diffusa, visto che il regista giapponese continua a creare nuove storie magiche per lo Studio Ghibli. Con il suo ultimo film, Il Ragazzo e l’Airone, vincitore del premio come “Miglior film d’animazione” agli Academy Awards di quest’anno, la dichiarazione di Miyazaki secondo la quale si sarebbe ritirato non è più attendibile. Ora il suo obiettivo è di creare più opere in futuro, e Miyazaki è stato nominato una delle persone più influenti dell’anno da Time Magazine.

Miyazaki ha dichiarato che non si ritirerà presto e Ghibli deve ancora confermare quali film saranno lavorati in futuro. Il leggendario studio di anime si sta attualmente dedicando al primo parco a tema in Giappone. Infatti recentemente abbiamo parlando dei veri Cat Bus che trasporteranno i visitatori del parco in diverse sezioni del parco.

A dichiarare Hayao Miyazaki una delle “persone più influenti del 2024” sul Time, è stato il leggendario regista Guillermo Del Toro, che ha scritto un articolo per l’occasione. Nei pensieri di Del Toro si legge quanto segue:

“Il lavoro di Miyazaki provoca quella rara emozione: il brivido del riconoscimento di un tipo di bellezza che è impossibile nel mondo reale e quindi esiste solo nei suoi film. Eppure rappresenta anche una brutale realisticità riguardo l’avidità, la guerra e la rabbia umana. Sa che siamo noi a modellare e distruggere il pianeta e che gli esseri umani sono il meglio e il peggio del nostro mondo“.

Del Toro, parlando più nello specifico di Miyazaki, lo definisce assolutamente genuino. Un ragista unico nel suo genere che esiste pienamente nella sua arte. “È il regista di animazione più influente nella storia degli anime e uno dei miei 10 narratori preferiti in qualsiasi medium audiovisivo. Il Ragazzo e l’Airone è un capolavoro sottile che esercita un’attrazione gravitazionale, e molti di noi la sentono intensamente” dice Del Toro.

Qualunque sia il prossimo progetto su cui Miyazaki lavorerà in futuro per lo Studio Ghibli, avrà sicuramente ripercussioni sia nel mondo degli anime che nel mondo dell’intrattenimento in generale.

