Astro Royale: Shueisha celebra il debutto di Ken Wakui con un promo

Astro Royale è il nuovo manga scritto e disegnato dal mangaka di Tokyo Revengers, Ken Wakui. E quest’ultimo ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha proprio con Astro Royale. Per questo Shueisha sta celebrando il debutto del mangaka e allo stesso tempo pubblicizzando il manga con con un promo speciale. Astro Royale è una nuovissima serie di Wakui, che narra gli eventi di una famiglia Yakuza e di una lotta interna per il controllo e il potere, ulteriormente potenziato dalla caduta di una meteora. Inutile dire che si tratta di una delle nuove serie più importanti di questa primavera. Per questo non sorprende che Shuieisha stia spingendo Astro Royale così tanto.

Tokyo Revengers potrebbe non aver avuto un finale ben accolto, ma il manga ebbe un inizio molto forte quando debuttò. E adesso si sta verificando la stessa dinamica con Astro Royale. Il primo capitolo ha messo in mostra un sacco di personaggi coinvolti, mentre il protagonista, Hibaru, utilizza i suoi nuovi poteri per combattere in momenti delicati.

Astro Royale ha fatto il suo debutto con il primo capitolo su Weekly Shonen Jump, e nonostante l’accoglienza positiva, Wakui dovrà lavorare sodo per dare continuità al suo nuovo manga. Questi perché i fan della rivista Weekly Shonen Jump sanno ormai abbastanza bene che un ottimo primo capitolo non garantisce una sicurezza totale da una rapida cancellazione. Recentemente, non a caso, si è verificato un evento spiacevole con la serie manga Mama Yuyu che sembrava promettere bene in quanto godeva del supporto di mangaka di successo come Gege Akutami.

La nuova serie manga in questione scritta e disegnata da Ken Wakui, il mangaka famoso per aver precedentemente lavorato su Shinjuku Swan e Tokyo Revengers descrive la battaglia per decidere il prossimo leader della banda Yotsurugi che governa Asakusa. Quando la situazione si fa incandescente ecco che l’impatto di un meteorite risveglia improvvisamente i superpoteri del popolo giapponese.

Fonte – Comicbook