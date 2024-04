Weekly Shonen Jump annuncia 3 nuove serie manga

Weekly Shonen Jump lancia e serializza da anni tantissime serie manga di successo. L’editore giapponese più famoso in tutto il mondo infatti, pubblica alcuni dei migliori manga più letti di sempre. Da Naruto a Dragon Ball e One Piece, Shueisha è dietro tutto questo. Ma l’editore punta anche su moltissime serie con un forte potenziale e infatti si scopre che Weekly Shonen Jump ha condiviso un primo sguardo a tre nuove serie, e i titoli dei manga saranno quelli da tenere d’occhio.

Come si può vedere dal contenuto sotto riportato, Shueisha ha pubblicato un nuovo promo che punta i riflettori su alcune serie in arrivo. Il team di Shonen Jump inizierà a pubblicare questi tre nuovi manga la prossima settimana prima che la rivista si prenda una pausa per la Golden Week.

It was revealed in Weekly Shonen Jump Issue #19 that three new manga will launch in the upcoming weeks

• 'Negai no Astro' by Ken Wakui (Tokyo Revengers) will launch in Issue #20

• 'Kyokutō Necromance' by Fusai Naba (Aliens Area) will launch in Issue #21

• 'Cycle Biyori' by… pic.twitter.com/wDEagqEetN

