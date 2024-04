La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha scosso il mondo degli anime come un terremoto di energia spettrale, e non è passata inosservata al Guinness dei Primati. Mentre One Piece e Attack on Titan regnavano incontrastati come “le serie animate più richieste”, un nuovo campione ha preso il sopravvento. Nell’epico arco dell’Incidente di Shibuya, gli studenti e gli insegnanti della Jujutsu Tech hanno sofferto, ma il loro dolore ha portato loro un riconoscimento senza precedenti nell’universo degli anime.

E mentre i fan sono ancora increduli per quanto accaduto nella seconda stagione, la MAPPA ha annunciato con grande enfasi lo sviluppo della terza stagione, con Suguru Geto che scatena il caos e risveglia l’energia maledetta, la prossima stagione è pronta a innescare il Cullen Game. Anche se non c’è una data di uscita confermata i fan possono tranquillizzarsi leggendo il manga e prepararsi per l’apoteosi finale, perché Jujutsu Kaisen è destinato a concludersi in grande stile.

Eccoci dunque al record mondiale: secondo Parrot Analytics, riportato dal sito ufficiale del Guinness dei Primati, Jujutsu Kaisen registra un tasso di domanda globale 71.2 volte superiore alla media delle serie televisive. Un trionfo senza eguali, che ha sbaragliato persino i temuti Pirati di Cappello di Paglia e il Corpo di Esplorazione nel 2023.

Ma le sorprese non finiscono qui! Jujutsu Kaisen ha fatto scalpore anche per il trattamento speciale riservato agli appassionati. Studio MAPPA ha concesso agli animatori tutto il tempo necessario per perfezionare alcune scene della seconda stagione per l’edizione Blu-Ray! Il risultato? Scene di battaglia trasformate in autentiche opere d’arte, mentre l’animazione amata da tutti raggiunge nuove vette di splendore. Ancora una volta l’anime tratto dall’opera di Akutami risplende, mentre al momento sta preparando la conclusione all’interno del manga.

Credi che Jujutsu Kaisen meriti il suo posto nel Guinness dei Primati?

Fonte Comic Book – GWR