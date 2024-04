La star di Solo Leveling Aleks, risponde alle minacce ricevute online

In questa era digitale, è più facile che mai accedere ai tuoi artisti preferiti. Dai musicisti agli attori, cose come i social media hanno avvicinato creator e consumatori più che mai. La stessa situazione si applica anche nell’anime, poiché il fandom è uno dei più vivaci online. In alcuni casi, l’accesso è positivo, ma in altri scenari non è così chiaro. E ora, una delle star di Solo Leveling sta rispondendo a coloro che lo minacciano su TikTok.

Il messaggio arriva grazie a Aleks Le, il doppiatore di Jinwoo nel doppiaggio inglese di Solo Leveling. La star, che presta la voce anche a personaggi come Zenitsu in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sa come navigare nel fandom dell’anime. Tuttavia, una serie di minacce prima della conclusione del doppiaggio di Solo Leveling ha spinto Le a rispondere a coloro che lo molestavano.

“Sei emozionato. Sei nervoso. Lo capisco, ma ecco la cosa. Non sto parlando dei commenti che mi chiedono cortesemente di fare un buon lavoro. No, non quelli”, ha condiviso l’attore prima di indicare alcuni commenti minacciosi dai suoi video recenti.

“Se continui a riempire la sezione commenti con minacce… Se continui a minacciarmi riguardo a questa scena, la cambierò in ‘svegliati’ o ‘alzati’.”

Dopo aver passato lo scherzo, Le si raddrizza nel video per affrontare il fandom. Il doppiatore promette che si concentrerà sul grande momento di Jinwoo nella finale e, finora, Le non ha deluso nessuno. L’attore è stato un perfetto complemento per Taito Ban, il doppiatore giapponese di Jinwoo. Quindi, mentre la finale del doppiaggio di Solo Leveling si avvicina, gli utenti possono avere fiducia sapendo che Le sta lavorando intensamente sull’anime.

Come ben sapete l’anime ha appena concluso la sua corsa con la prima stagione trasmessa su Crunchyroll, mentre una seconda ha già avuto l’annuncio ufficiale.

Fonte Comic Book