Se fossi Ugo | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-07-18T07:00:12+02:00 Un albo illustrato frizzante e dinamico dal ritmo incalzante che gag dopo gag aiuta a scoprire l’importanza della propria identità e come relazionarsi in base a questa. Un testo giocoso e guizzante accompagnato da illustrazioni vivacissime dall’alto livello artistico. Testi: Sergio Olivotti Illustrazioni: Giulia Pastorino Casa Editrice: Corraini Edizioni Genere: Comico Fascia di età: dai 7 anni Pagine: 40 pp. Formato: 19×24 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 18,50 €

Durante l’infanzia a molti di noi è capitato di trovarci nella situazione di non riconoscere più noi stessi. Sia per quanto riguarda tratti dell’aspetto, che cambiano durante la crescita. Sia per quanto riguarda la nostra identità interiore. Continuamente messa in discussione e in continua evoluzione. In Se fossi Ugo, troviamo un bambino che è alla ricerca e scoperta della sua identità. L’albo illustrato in questione è scritto da Sergio Olivotti, illustrato da Giulia Pastorino e pubblicato da Corraini Edizioni nel marzo 2024.

La storia narrata in questo libro racconta le vicende di Ugo, un bambino che una mattina si sveglia e non si riconosce più. Non è più lui. Ha cambiato completamente aspetto. Non è più lo stesso Ugo di prima. Ogni mattina al risveglio si vede con un aspetto diverso. Il bambino si trova di fronte al cambiamento, che giorno dopo giorno lo porta a riscoprirsi in una nuova veste del tutto inedita. Dal tratteggiato, al puntinato, al pungente, fino al ghirigoro, nebuloso e così via. Cosa gli starà mai succedendo? Capirà dunque che non è male cambiare e che non è il solo a mutare continuamente.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Sergio Olivotti, è un famoso autore e illustratore che ha fatto delle storie divertenti e fuori dalle righe il suo marchio di fabbrica. In questo albo è autore dei testi che orechestra con il suo solito spirito giocherellone e fuori dagli schemi per renderci un nuovo punto di vista riguardo un argomento di cruciale importanza nell’infanzia.

In questo albo illustrato l’autore costruisce una struttura a lista in cui mette in scena tutta una serie di evoluzioni che subisce il protagonista. L’argomento centrale è quindi quello del cambiamento, dell’accettare le varie trasformazioni interne ed esterne che subiamo durante la crescita. Vediamo messo in dubbio il concetto stesso di “normalità” che qui perde totalmente senso in favore di una pluralità di possibilità. Aspetto interessante è quello che riguarda la figura degli adulti, che non sono mai raffigurati per intero, se non alla fine del libro. Con la loro diversità, personalità e stramberie. Questo mette in evidenza che anche i genitori sono soggetti al cambiamento e all’errore.

Per quanto riguarda Giulia Pastorino l’abbiamo già incontrata con tre bellissimi libri usciti con Edizioni Clichy. Il primo, scritto da Elena Levi, Più grande di te, il secondo scritto da Davide Calì, Ehi laggiù, basta così e il terzo Cane Zoppo, scritto da Marisa Vestita. Anche in questo albo ci troviamo di fronte ad una deliziosa espressione del suo grande talento da illustratrice. Ogni situazione ed evoluzione di Ugo è perfettamente rappresentata e va a valorizzare il senso della storia arricchendola di colore e dinamicità. Il personaggio protagonista non lo vedremo mai rappresentato con lo stesso aspetto, se non alle ultime pagine del libro. Con un continuo cambio d’aspetto e caratterizzazione, pagina dopo pagina.

Corraini edizioni si riconferma ancora una volta una casa editrice che presta molta attenzione all’aspetto grafico dei libri nel suo catalogo. Se fossi Ugo non fa di certo eccezione. Ci troviamo di fronte ad un albo illustrato a dir poco impeccabile sotto ogni punto di vista. La grafica della copertina è solo un delizioso antipasto della bellezza che troviamo all’interno. Sia per quanto riguarda le illustrazioni, che per il giocoso testo, con messaggio annesso, e per la confezione di alta qualità. Eccellente la qualità di stampa che si nota sia nella pregevole copertina ruvida sia nelle pagine interne che valorizzano le estroste illustrazioni di Giulia Pastorino.

Conclusione – Se fossi Ugo

Se fossi Ugo è un albo illustrato che colpisce per la sua dinamicità, esplosione di colori e per l’importante messaggio che veicola. Cioè l’importanza della propria identità e la ricerca di questa. In una fase molto delicata e cruciale com’è quella dell’infanzia. Si tratta quindi di un libro molto consigliato, sia per gli aspetti pedagogici ma anche ludici.

La lettura di questo albo illustrato è talmente tanto immersiva che si entra subito in empatia col piccolo Ugo. Ci si sente trasformati proprio come lui in tutte le sue divertentissime evoluzioni. La narrazione scrivola scorrevole e allegra grazie al perfetto connubio tra testo giocoso e illustrazioni esilaranti dallo spiccato gusto artistico. In conclusione, Se fossi Ugo è un albo illustrato assolutamente da acquistare. Una lettura briosa e frizzante che però veicola un importante messaggio sulla ricerca della propria identità.