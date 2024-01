Più grande di te | Recensione

Un albo illustrato che spiega come l’inquinamento è un problema importante da risolvere. Ma lo fa in maniera buffa e innocente. Il testo, ben ritmato, è accompagnato da coloratissime illustrazioni che rendono questo libro ancor più appetibile per i più piccoli.

Alfredo Paniconi 2024-01-17T07:00:00+01:00 Un albo illustrato che spiega come l’inquinamento è un problema importante da risolvere. Ma lo fa in maniera buffa e innocente. Il testo, ben ritmato, è accompagnato da coloratissime illustrazioni che rendono questo libro ancor più appetibile per i più piccoli. Testi: Elena Levi Illustrazioni: Giulia Pastorino Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 31×22 cm, Cartonato Uscita: Novembre 2023 Prezzo: 19,50 €

Da bambini capitava spesso di avere degli amici del cuore. Compagni di giochi di cui si diventava davvero inseparabili. Con cui si vivevano mille avventure. Ma spesso racchiuse nell’ambito della fantasia, anche nei luoghi più comuni. La fantasia del bambino riusciva a creare dei mondi incredibili, bastava che solo un’altra persona ci credesse e questi si concretizzavano. In Più grande di te, questo gioco tra bambini viene raccontato in modo dolce e divertente. Questo albo illustrato è scritto da Elena Levi, illustrato da Giulia Pastorino e pubblicato da Edizioni Clichy nel novembre 2023.

Nella storia raccontata in questo albo illustrato ci sono due bambini: Anna e Marco. Sono migliori amici, ma spesso capita che finiscano per discutere su chi è il migliore. Un giorno, si ritrovano a giocare nel grande giardino della casa di Annia, mentre i genitori di entrambi i bambini conversano in casa. La bambina scommette con il suo amico che lei può diventare molto più grande di lui. Marco non si tira indietro ed accella la sfida.

A quel punto Anna chiude gli occhi, gonfia le guance e si trasforma in una tricheca. Marco risponde trasformandosi in un orso grizzly. Allora la bambina diventa un’ippopotama e lui, per contro, un elefante. Parte così una sfida incredibile all’animale più grande. Finché Anna, trasformandosi in una balenottera azzurra vince la sfida. A quel punto Marco sfida l’amica a un nuovo gioco. E cioè, a chi riesce a diventare il più piccolo. Ancora una volta vince Anna trasformandosi in cellula. Ma è ora della merenda e le sfide sono messe in pausa. Prendono un pezzo di torta al volo dalla casa e si ricomicia, correndo fuori verso nuove incredibili sfide.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Elena Levi e Giulia Pastorino ha già riscosso un grande successo con due bellissimi albi illustrati pubblicati da Edizioni Clichy. Stiamo parlando di Fai piano Michele e È arrivato un dinosauro. In questa nuova storia troviamo il mondo della fantasia infantile che regna incontrastato. Una sfida tra Anna e Marco che diventa una gara di fantasia ricca di colpi di scena. Lo scontro magico ricorda molto il duello tra Maga Magò e Mago Merlino nel celebre film della Disney, La spada nella roccia.

Questo albo scritto da Elena Levi riesce, con il suo ritmo botta e risposta, a intrattenere in maniera divertente e buffa dall’inizio alla fine del libro. Il dialogo tra Marco e Anna è assurdo e iperbolico. Riesce ad esprimere alla perfezione il ricco mondo fantastico che i bambini creano dal nulla. Un’avventura vissuta dai due bambini che stanno semplicemente insieme in un giardino. Un mondo in cui i genitori sono presenti ma non riescono a vedere, né a immaginare, ciò che i bambini stanno vivendo a pochi metri da loro.

Le bellissime illustrazioni di Giulia Pastorino rendono la sfida tra Marco e Anna ancor più buffa e avvincente. Il suo inconfondibile stile si presta alla perfezione in questa tipologia di storia. La fase delle trasformazioni dei due bambini è un passaggio illustrativo e grafico di grande impatto visivo. Edizioni Clichy confeziona ancora un volta un albo illustrato delizioso, sia dal punto di vista testuale che illustrativo. Ogni aspetto del libro è ben curato. La carta, come sempre eccellente, rende i colori delle illustrazioni della Pastorino brillanti e vivi. Fantastiche anche le sguardie che rappresentano perfettamente il mood creativo di tutto il libro.

Conclusione – Più grande di te

Più grande di te è un albo illustrato divertente, fresco e fantasioso. Costruito su un impianto narrativo ben ritmato e che vede i due bambini protagonisti contendersi a suon di fantasiosa magia il primato di migliore tra i due. Le illustrazioni riescono a rendere ancor più buffe e incredibili le varie trasformazioni dei due bambini fino a lasciare la pagina quasi completamente vuota. Le trovate grafiche di Giulia Pastorino conferiscono un gusto estetico davvero intrigante e visivamente esplosivo al libro.

In conclusione Più grande di te è uno di quegli albi illustrati che riesce, grazie a piccoli e sapienti scelte testuali e visuali, a far tornare gli adulti bambini. A ricordare quando, con il solo potere della fantasia, si riusciva a realizzare qualsiasi cosa ci passasse per la testa. Già solo per questo, è un libro assolutamente da consigliare e da regalare ai bambini e adulti di ogni età.