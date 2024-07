Il Premio Pulitzer Spencer Ackerman rilancia Iron Man

Questo ottobre la Marvel lancerà una nuova serie di IRON MAN scritta dal giornalista e autore premio Pulitzer Spencer Ackerman (Reign of Terror, Waller vs. Wildstorm della DC) nel suo emozionante debutto alla Marvel. Ackerman sarà affiancato dall’astro nascente Julius Ohta (HELLVERINE, ALIEN).

Dopo la conclusione di INVINCIBLE IRON MAN di Gerry Duggan, Tony Stark è tornato al top dopo aver ripreso il controllo della sua azienda, della sua armatura e della sua fiducia. È determinato a non toccare mai più il fondo, quindi quando minacce familiari come la Roxxon e l’A.I.M. riemergono, saranno affrontate da un Iron Man più che disposto a reagire, a giocare sporco e a scatenare ogni briciola del suo intelletto per abbatterle!

Tony Stark is back on top after regaining control of his company, armor, and confidence. When the best of his own technology fails him, Tony will build a brand-new armor unlike any seen in his over 60-year history (including a new Iron Monger).

Quando il meglio della sua tecnologia lo abbandonerà, Tony costruirà un’armatura nuova di zecca, diversa da qualsiasi altra vista nei suoi oltre 60 anni di storia. Soprannominata “Iron Man improvvisato”, i fan la vedranno assemblata nel corso della serie, mentre Tony fa ciò che sa fare meglio: armeggiare e migliorare l’armatura per contrastare qualsiasi cosa gli venga lanciata dal mondo. La serie vedrà anche il debutto di un nuovo Iron Monger, completo di una nuova armatura dai misteriosi poteri…

Roxxon e A.I.M. si alleano per affrontare Stark Unlimited! Ma si sono preparati per il vecchio Tony Stark. Questo? È molto più arrabbiato di un tempo. Iron Man va in guerra! Nuove armature, vecchi nemici e incredibili colpi di scena abbondano in questa nuova rivisitazione di un Iron Man potenziato dalla furia!

Read more now ⬇️ https://t.co/wAclsb5X8j — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 17, 2024

Ecco come Scott Ackerman ha parlato dell’esperienza di scrivere Iron Man e su come la sua esperienza giornalistica l’abbia aiutato:

“Vincere un Pulitzer è bello e tutto, ma non è scrivere per la Marvel Comics. E scrivere IRON MAN è un sogno molto specifico che si realizza. Molti dei migliori creatori di fumetti hanno usato Iron Man per raccontare grandi storie sulla sicurezza e la libertà – con un sacco di azione da supereroi, ovviamente – e non vedo l’ora di costruire sulla loro eredità. Nel mio lavoro quotidiano di reporter sulla sicurezza nazionale, ho coperto gli equivalenti reali della Stark Expo, ho visto armi sperimentali in azione, ho visto il loro impatto sugli esseri umani e ho seguito l’enorme ricchezza che generano per pochi eletti. Tony è stato alle prese con sfide – e sta per esserlo – di cui mi sono occupato per anni. Solo che ora posso scriverne nel modo in cui ho sempre voluto: in un universo di supereroi!”.