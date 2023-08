Ehi laggiù, basta così | Recensione

Un albo illustrato che spiega come l’inquinamento è un problema importante da risolvere. Ma lo fa in maniera buffa e innocente. Il testo, ben ritmato, è accompagnato da coloratissime illustrazioni che rendono questo libro ancor più appetibile per i più piccoli.

Alfredo Paniconi 2023-08-30T06:00:14+02:00 Un albo illustrato che spiega come l’inquinamento è un problema importante da risolvere. Ma lo fa in maniera buffa e innocente. Il testo, ben ritmato, è accompagnato da coloratissime illustrazioni che rendono questo libro ancor più appetibile per i più piccoli. Testi: Davide Calì Illustrazioni: Giulia Pastorino Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 22,5×26,5 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 19,50 €

L’inquinamento è un tema piuttosto inflazionato di recente. L’importanza di farlo conoscere alle nuove generazioni è fondamentale per renderlo un problema sempre meno incisivo sulla qualità della vita odierna e futura. Ehi laggiù, basta così, prova a spiegare in termini semplici e leggeri cos’è l’inquinamento e quali sono i problemi che può causare. Questo albo illustrato è scritto da Davide Calì, illustrato da Giulia Pastorino e pubblicato da Edizioni Clichy nel marzo 2023.

L’accoppiata Davide Calì e Giulia Pastorino ha già riscosso un grande successo con un altro albo illustrato pubblicato da Edizioni Clichy, e cioè Quando sarò grande. In quel testo, che a breve vedrà anche una pubblicazione in formato ridotto, si parlava dei sogni dei bambini e di cosa avrebbero voluto essere da grandi. In questo nuovo lavoro invece la tematica verte sull’inquinamento e l’ambiente. Non una storia soltanto per bambini, ma anche per i più grandi, per sensibilizzare e capire che il problema è quantomai urgente.

La storia di Ehi laggiù, basta così, si svolge su un’isola abitata da isolani piuttosto strani e all’oscuro di tutto ciò che esiste nel resto del mondo. Un bel giorno arriva uno strano oggetto sulla spiaggia. Un rifiuto comune nel mondo degli esseri umani. Ma estremamente misterioso e prezioso su quell’isola remota. In seguito cominciano ad arrivarne altri di quegli strani oggetti.

I piccoli isolani pensano che ci sia qualcuno dall’altra parte del mare che ha deciso di condividere con loro quella ricchezza. I diversi oggetti, che altro non sono che spazzatura, iniziano a diventare dei veri e proprio oggetti da collezione, vengono anche trasformati in gioielli, articoli di arredo ed arte. Ma questi oggetti non smettono di arrivare, così gli isolani, ringraziando i generosi benefattori, chiedono di smettere di inviarne altri. Nonostante ciò gli oggetti continuano ad arrivare e così gli esserini devono trovare un modo per rimandarli al mittente.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo scritto da Davide Calì riesce con il suo inconfondibile sarcasmo a parlare ai più piccoli e ai grandi di una problematica centrale soprattutto negli ultimi anni. La struttura narrativa gioca sull’incomprensione da parte dei piccoli isolani di cosa sta arrivando sulle spiagge del loro atollo. Degli schifosi rifiuti che vengono accettati come fossero preziosi oggetti di cui farne mostra e vanto. La soluzione poi del problema non viene posta in maniera vendicativa o come ripicca. Bensì i rifiuti vengono rispediti al mittente come fossero dei regali graditi ma che già si possiedono in abbondanza. Questo dà una valenza sia comica, ma allo stesso tempo anche morale. Mostrando anche come il riciclo e il riutilizzo possano essere delle valide soluzioni.

Dal punto di vista stilistico, le inconfondibili illustrazioni di Giulia Pastorino rendono la narrazione ancor più incisiva e buffa al tempo stesso. Con questo nuovo albo l’illustratrice genovese si dimostra ancora una volta una delle artiste più talentuose nel panorama italiano. Il suo stile si presta perfettamente alla storia, rendendola leggera, nonostante la tematica importante. Ma anche drammaticamente emblematica, soprattutto per quanto riguarda il problema che i rifiuti causano all’ecosositema. La tecnica illustrativa usata rende ogni tavola un’esplosione di colore che satura gli occhi di meraviglia e stupore.

Ehi laggiù, basta così è un prodotto ottimamente confezionato sia dal punto di vista grafico che testuale. Come spesso ci ha abituato, anche con questo albo, Edizioni Clichy si dimostra una delle case editrici che presta la maggior cura nella selezione dei suoi testi, le illustrazioni e il confezionamento. Questo è reso evidente già al colpo d’occhio sullo scaffale in cui sono riposti gli albi che producono. Ognuno infatti brilla per la resa dei colori e il gusto stilistico.

Conclusione – Ehi laggiù, basta così

Ehi laggiù, basta così è un albo molto fresco, sia per quanto riguarda i testi che per quanto concerne l’illustazione. Il messaggio veicolato è uno dei più importanti e dibattuti negli ultimi anni. Una tematica che è fondamentale per poter vivere in maniera equilibrata e serena con la natura che ci circonda. L’inquinamento è un problema che bisogna far conoscere bene alle nuove generazioni, prima ancora di trovarne una valida soluzione.

La storia è narrata in maniera divertente e ben ritmata con un crescendo che porta al momento critico con la ricerca di una soluzione. Il parallelismo tra il problema dei rifiuti che continuano ad arrivare sull’isola e lo smaltimento dell’immondizia che affligge le città è ben evidente. La soluzione buffa dei protagonisti non è ovviamente replicabile nella vita reale, ma è comunque un modo di risolvere un problema con cui prima o poi dovremo fare i conti tutti. Un albo illustrato assolutamente da consigliare e da regalare ai bambini di ogni età.